V Německu očekávají boom skialpů. Alpám hrozí nával turistů

Myšlenka výstupu na vrcholky zasněžených Alp s pomocí tuleních pásů na lyžích a následného sjezdu prašanem do údolí opuštěnými svahy se může zdát jako ten pravý recept na dodržení hygienických opatření proti koronaviru. Skutečnost je ale opačná, protože již před pandemií byly německé Alpy plné skialpinistů. O nadcházející zimě může vyrazit do hor ještě více turistů, kteří nebudou moci do zahraničí.

Jak by to nejen v německých v horách mohlo vypadat, ukazuje video z italské Marmolady, nejvyššího vrcholu Dolomit. Zde v polovině října díky hustému sněžení panovaly dobré podmínky pro první lyžařské výšlapy, což využily davy lidí ke zdolání hory. K výstupu opuštěnou přírodou ale měl zážitek z Itálie daleko, lidé stoupali ve frontě a následný sjezd připomínal jízdu spíše v oraništi než na zasněženém svahu. Video, které nával lyžařů zdokumentovalo, připomíná výjevy z nejvyšší hory světa Mount Everestu, kde horolezci museli v dlouhé frontě čekat na zdolání vrcholu.

To, že by se podobné scény mohly opakovat i v Německu, jehož část Alp není příliš rozsáhlá, se obávají místní horské spolky. Podle nich by mohlo udržet situaci v mezích prodloužení zákazu turistického ubytování v hotelech a penzionech a také výzvy politiků, aby se lidé vyvarovali cestování včetně jednodenních výletů. Takové opatření v Německu platí, neboť v zemi je do konce listopadu vyhlášena měsíční karanténa.