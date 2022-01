V Kyjovském údolí vznikne interaktivní stezka

„Odsunutí akce souvisí s loňským odumřením vzrostlých smrků. Protože to je celkem zranitelný biotop, nemůžeme si dovolit udělat nějaký plošný zásah, že bychom vše vykáceli. Bude se to řešit po menších částech v příštích dvou letech. Kdybychom do toho něco stavěli, riskovali bychom pády stromů,“ řekl Právu mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.