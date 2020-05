S prázdným prostředním sedadlem by letenky rapidně zdražily

V případě, že by letadla létala s prázdným prostředním letadlem, mohly by palubní lístky zdražit o více než polovinu. S odvoláním na Mezinárodní asociaci leteckých dopravců (IATA) to uvedl server Daily Mail. Kapacita letadel by byla těžce nevyužitá, což by nutně muselo vést k navýšení cen.