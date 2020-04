Raduňský zámek ukáže, jak se na jaře vařilo pro šlechtu. Zatím jen on-line

„Měli jsme připraveno slavnostní otevírání zámku s připomínkou toho, že raduňské šlechtické sídlo letos slaví 700 let od své první zmínky. Pak měla být velikonoční akce. Bohužel se nic z toho kvůli epidemii neuskutečnilo. A teď hrozilo, že přijdeme i o start historické gastronomické akce Čtvero ročních období, kterou jsme na letošní rok připravili se Slezskou univerzitou. Bylo nám to líto, tak jsme se rozhodli to udělat alespoň on-line,“ svěřila se Právu kastelánka zámku v Raduni Markéta Kouřilová.

Dodala, že dosud zámek s veřejností komunikoval jen prostřednictvím Facebooku, kam dávají různé snímky a videa ze zámku. V sobotu 25. dubna v 19 hodin se to však změní a zámek se propojí s návštěvníky přes internet. „Lidem jsme napsali, co si mají nakoupit, co bude potřeba k receptům. Vařit se bude podle vzácně dochované kuchařské knihy, kterou objevili pracovníci ze Slezské univerzity. Dokumentuje období gastronomie 19. století v sousedním zámku v Hradci nad Moravicí. Takže my předpokládáme, že se podobně jedlo i tady u nás,“ popisovala kastelánka.