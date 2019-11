Propojení skiareálů je nejblíž Špindlerův Mlýn

Dvojice lanovek s mezistanicemi na centrálním dopravním terminálu může špindlerovské areály v Medvědíně a Svatém Petru propojit do čtyř let.

„Termíny neříkáme, protože nikdy nevyšly. Jedna spojovací kabinová lanovka povede z poloviny kopce Medvědín k dopravnímu terminálu, odkud lze pokračovat novou šestisedačkou do koruny sjezdovky Hromovka,“ popsal ředitel špindlerovského skiareálu René Hroneš reálný plán, o který ve Špindlu usilují deset let. Lyžaři zaparkují na parkovišti terminálu na kraji Špindlu, odkud mohou pokračovat na takřka kteroukoliv sjezdovku.

„Nyní pracujeme na hydrogeologické studii, která počítá s retenčními nádržemi pro technické zasněžování sjezdovek. Města Rokytnice a Harrachov musí lokality dotčené propojením obou středisek zanést do územních plánů. To může trvat tři roky. Potom uvidíme, jestli se najde někdo ochotný to zainvestovat,“ přiblížil předseda představenstva TJ Rokytnice René Roštejnský běh na dlouhou trať, odhadovaný na příštích minimálně deset let.