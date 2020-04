Ochranáři pokutují turisty, kteří zdolávají Kněhyni

Turisty nezastaví zákazové tabule ani zábradlí. „Vysvětlování a napomínání se míjí účinkem. V posledních letech jsme investovali do značení i fyzických zábran. Přesto se na vrchol vydávají stovky lidí,“ potvrdil vedoucí strážní služby CHKO Beskydy Jiří Lehký. Dodal, že kromě 16 pokut byli letos další turisté předvoláni na Správu CHKO. Podle něj se dokonce lidé dobytím Kněhyně chlubí veřejně na internetu či sociálních sítích. „I pár těchto návštěvníků už pokutu také dostalo,“ přiznal.

František Jaskula, ředitel Správy CHKO Beskydy, uvedl, že od roku 2014 počítá návštěvnost na Kněhyni automatické zařízení, které vyhodnocuje a srovnává počty průchodů na vrchol. Díky tomu ochranáři vědí, že v posledních pěti letech počty lidí, kteří se vydali po bývalé stezce, klesají. „Přesto je stále počet turistů nerespektujících zákonné omezení vstupu do národní přírodní rezervace větší, než aby to nevadilo tetřevům či jeřábkovi. Nezbývá tedy než pokračovat v kontrolách v území a přestupky pokutovat,“ ujistil Jaskula.

Za porušení zákazu může člověk dostat až stotisícovou pokutu. V praxi ale při prvním provinění musí lidé zaplatit od jednoho do pěti tisíc korun. „Takže takový rodinný výlet na vrchol Kněhyně se může docela prodražit,“ upozornil ředitel Správy CHKO Beskydy s tím, že na vrcholech teprve před nedávnem roztál sníh, a tudíž ochránci přírody největší nápor přestupků teprve očekávají.

Kněhyně ale není jedinou lokalitou, kde je v Beskydech nařízeno omezení volného pohybu. Platí i v několika rezervacích. Například v Pulčíně-Hradisku, na severním svahu Smrku, Mazáku nebo v pralese Mionší. „Rezervace jsou domovem vzácných druhů a jsou pro ně totéž jako kuchyň a ložnice pro nás. Nám by se také nelíbilo, pokud by nám někdo nakukoval do talíře a šmejdil po ložnici,“ vysvětlil Jaskula a k turistům vyslal apel, aby v rezervacích chodili pouze po vyznačených turistických cestách.