Nejdéle fungující aerolinky na světě slaví dnes 100 let, začátky byly skromné

Psal se rok 1919 a mladý letecký poručík Albert Plesman zasponzoroval leteckou výstavu ELTA v Amsterdamu. A byl to takový úspěch, že se najednou objevilo množství zájemců o podílení se na založení nizozemských aerolinek. Ještě před samotným vznikem aerolinek jim královna Wilhelmina udělila titul „královský”. A 7. října 1919 skutečně osm nizozemských byznysmenů založilo KLM jako jednu z prvních komerčních aerolinek na světě. Plesman se stal jejich prvním správcem a ředitelem.

První let aerolinek KLM se uskutečnil 17. května 1920, kdy první pilot Jerry Shaw absolvoval cestu z londýnského letiště Croydon do Amsterdamu. Letěl přitom se strojem De Haviland DH-16, který měla společnost vypůjčený od firmy Aircraft Transport and Travel. Na palubě byli dva britští novináři. Během roku 1920 přepravily aerolinky 440 pasažérů a 22 tun nákladu. Teprve v roce 1921 začaly KLM provozovat pravidelné linky.

První „dálavou” byla Batávie

První mezikontinentální let se konal slavnostně 1. října 1924 a cílovou destinací byla Jakarta, která tehdy nesla název Batávie. Ta byla v té době ještě součástí kolonie zvané Nizozemská východní Indie. Trvalo to však bezmála dalších pět let, než byl zaveden pravidelný let mezi Amsterdamem a Batávií. Až do začátku druhé světové války šlo o nejdelší pravidelnou leteckou linku na světě.

Už v roce 1926 KLM ale nabízely lety do Rotterdamu, Bruselu, Paříže, Londýna, Brém, Kodaně, Malmö a samozřejmě do domovského Amsterdamu. Na lety v té době používaly především letouny Fokker F.II a Fokker F.III.

Dobová reklama KLM ze šedesátých let. Foto: Profimedia.cz