Malebný Jičín není jen městem loupežníka Rumcajse

Jičín máme spojený s pohádkami. Hraje důležitou roli v příbězích Václava Čtvrtka o loupežníku Rumcajsovi a každoročně se zde koná festival pro děti s všeříkajícím názvem Jičín – město pohádky. Že je také městem kvalitní architektury 19. a 20. století, to už leckdo neví. Změnit by to chtěla Eva Chodějovská, spoluautorka projektu JAM, Jičínského architektonického manuálu. Vyrazili jsme s ní na procházku městem.