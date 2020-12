Magické sedmičky a koruna planety

Dalším divem světa, který se nacházel na řeckém území, byl Kolos na ostrově Rhodos. Třicetimetrová bronzová socha boha Slunce Helia měla být ve své době nejvyšším sochařským dílem na světě. Podle pověsti stál Kolos rozkročen nad branou přístavu Mandraki. Současní odborníci však tuto variantu zpochybňují, podle nich by se takto konstruovaná socha rozlomila. Kolos asi skutečně nebyl moc pevný v kramflecích, zničilo ho zemětřesení v roce 226 př. n. l., takže stál pouhých 66 let.

Za dalšími dvěma divy světa se cestovatel musí z Rhodu přeplavit do Turecka, což dnes trvá nějaké dvě hodiny. Diův chrám v Olympii Filón jistě viděl. Na Rhodu zůstaly po Kolosu jen trosky. Z mohutného Artemidina chrámu v Efesu, postaveného někdy v roce 550 př. n. l., toho Filón taky moc neviděl. Do dneška se tam na pláni povalují zbytky mramorových sloupů. Pár jich bylo pro efekt vztyčeno.

Přes moře, přímo na jih od Bodrumu, leží egyptská Alexandrie a na malém ostrůvku Faros u jejího přístavu stával maják. Nezachovalo se jeho věrohodné vyobrazení ani popis. Známé je jen to, že byl velmi vysoký (možná až sto metrů), že svítil do vzdálenosti až 56 kilometrů (což odborníci téměř vylučují) a že ho postavili v letech 300 až 280 př. n. l.

O nějakých dvě stě třicet let později ho poničili při dobývání Alexandrie Římané, za další čtyři stovky let se přidalo zemětřesní, které se opakovalo ještě koncem 10. století. Dnes je na ostrůvku středověká pevnost postavená z velké části z materiálu zbořeného majáku.

Poslední ze sedmi divů světa, visuté zahrady Semiramidiny, jsou patrně divem nejspornějším. Existuje několik variant popisu zahrad, existují obrázky, které se jeden od druhého dost liší. V Babylonu v Mezopotámii (dnešní Irák), kde se měly zahrady nacházet, je sice archeologické naleziště, ale to, co v něm bylo objeveno, nestačí, aby odbornici řekli: ano, tady to bylo.

