Litoměřice se snaží přitáhnout turisty

„Bonusová knížka bude k dostání v infocentru za symbolickou cenu. Přinese turistům dvojí užitek. Jednak nabídne ucelený přehled míst, která stojí za to v Litoměřicích navštívit, ale hlavně návštěvníci města dostanou slevy na vstupné, poskytnutou službu či gastronomický zážitek,“ uvedla vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu litoměřické radnice Eva Břeňová.

Do projektu by měli být zapojeni hoteliéři, restauratéři, provozovatelé galerií, muzeí, sportovišť, ale i poskytovatelé služeb. Náklady na vydání sešitku s vytrhávacími kupony platnými pro letošní i příští rok ponese město.

Nabídne například 50procentní slevu na vstup do podzemní expozice Důl Richard v proměnách času, na únikovou hru v kulturním a konferenčním centru nebo slevu při vstupu do plaveckého bazénu. Mezi prvními podnikateli, kteří již projevili zájem o účast, je provozovatelka Kávy s párou Jana Plíhalová. Další se postupně přidávají. „Myslím, že bonusová knížka je pěkným počinem, k němuž stojí za to se připojit,“ podotkla podnikatelka.