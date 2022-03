Koupili si ostrov v Karibiku, aby založili vlastní zemi

Realizovat svůj plán začali dva přátelé v roce 2018, když založili společnost Let’s Buy an Island. Pomocí veřejné sbírky chtěli vybrat dostatek peněz na koupi ostrova nedaleko pobřeží Belize. „Kdo by si nechtěl koupit ostrov?“ ptá se řečnicky Mayer. „Nevím jak vy, ale já bych si to sám rozhodně dovolit nemohl,“ doplnil pro server CNN.