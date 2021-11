Jak se z rybářského městečka stala mekka surfingu

Vlny dorůstající výšky několikapodlažních budov vznikají v Nazaré díky podvodnímu kaňonu, který je největší v celé Evropě. Až do počátků 21. století nikdo ani nepomyslel na to, že by se zde dalo ve zmíněném období surfovat. Místní surfaři přesně věděli, kdy je lepší se zdějším vlnám raději vyhnout.