Celkem čtyři kontroly pasu musel projít třiačtyřicetiletý podnikatel Allan Poole, aby se dostal z Prahy domů. A prošel. Pouze v Amsterdamu ho nechtěla pustit automatizovaná brána, a tak zvolil tradiční cestu. Lidský element znovu selhal a on byl tak znovu o krok blíže domovu, kam se nakonec bez potíží dostal.

„Vůbec nikdo si toho nevšimnul. Celé mi to došlo, až když jsem přijel domů. V Amsterdamu mě to nechtělo pustit přes automatizovanou e-bránu, tak jsem šel k běžné kontrole a prošel,” uvedl Poole pro britský The Independent s tím, že prošel i přes pracovníka imigrační policie zcela bez potíží.

Výrazně hůře je na tom jeho kamarád Steve Vincent, který tak uvíznul v Praze a bez platného cestovního dokladu nemůže vyrazit zpět domů. „Oba jsme asi trochu zestárli, máme podobně ošoupané pasy, a když jsme se ubytovávali v hotelu, tak jsme si je museli prohodit,” popsal Vincent, jak k záměně došlo.

Hey, @KLM - you let my friend travel from Prague to Newcastle on my passport (after we swapped by mistake). You shouldn’t have let him on the plane. I’m trapped in Prague. What are you going to do about it?