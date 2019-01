mšv, Novinky

Praha



Malý princ

Seznamte se s Malým princem, jednou z nejznámějších literárních postav. Prožijte s ním jeho dobrodružství v pražském divadle Metro, při kterém zjistíte, co Malého prince tak zaujalo na Zemi, a jaká poselství o životě si z ní odnesl. Součástí jsou také pestrá taneční čísla nebo iluze černého divadla. Více najdete zde.

Zvířata na sněhu

Navštivte v neděli pražskou zoo, kde se budete moci společně s průvodcem vypravit za zvířaty, jejichž domovem jsou chladné či sněhem a ledem pokryté oblasti. Setkáte se s tučňáky, horskými kopytníky a dalšími obyvateli nehostinných míst. Sraz je u hlavního vchodu do zoo. Více zde.

Vědecká show

Vyrazte v sobotu do Štefánikovy hvězdárny, kde se uskuteční vědecká show s kapalným dusíkem. Malí i velcí návštěvníci se dozvědí, jak se mění vlastnosti hluboce zmrazených materiálů nebo kolikrát zmenší podchlazený balonek svůj objem. Živé přednáškové představení plné pokusů vám odpoví i na mnoho dalších otázek. Více informací naleznete zde.

Středočeský kraj

Hudební prohlídky

O víkendu se na zámku Radim u Kolína uskuteční speciální prohlídky doplněné o hudební vystoupení s dobovými nástroji. Pod názvem Komnaty plné hudby se dozvíte, na co se lidé v minulosti učili hrát a jak moc byla někdejší muzika odlišná od té dnešní. Prohlídky se konají celkem tři, zahřát se pak můžete v zámecké kavárně. Více zde.

Jak bylo v šedesátkách

Nahlédněte s dětmi do minulosti. Ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně se koná výstava, která mladším generacím ukáže, jak se žilo v 60. letech. Co se nosilo, jak vypadal nábytek, co bylo in a mnoho dalšího. Více informací najdete zde.

Jihočeský kraj

Za dinosaury

Do skutečně hluboké historie se můžete vypravit v rámci výstavy, která v sobotu začíná v Českých Budějovicích. Zavede vás za vládci druhohor, tedy za dinosaury a zejména jejich mláďaty, která si budete moci prohlédnout v životních velikostech. Staňte tváří v tvář Tyrannosauru Rexovi, Triceratopsovi, Brachiosaurovi nebo Pteradonům. Detaily najdete zde.

Plzeňský kraj

Historie Merkuru

Když ještě nebylo Lego, byl Merkur. Připomeňte si historii legendární stavebnice a prohlédněte si nejrůznější exponáty na výstavě ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech. V dílničce si budete moci společně s dětmi něco vlastního sestavit, pro nejmladší jsou přichystány omalovánky. Více zde.

Karlovarský kraj

Zimní prohlídka

Chebský hrad nespí ani v zimě. Alespoň ne tak docela. Veškeré hradní interiéry jsou sice uzavřeny, aby byly ochráněny před nepříznivým počasím. Ale volně přístupné, tedy zdarma, je celé hradní nádvoří s expozicí starověké a středověké mechanické artilerie nebo torzo románského paláce. Podrobnosti zde.

Ústecký kraj

Výtvarná dílna

Rodičům a dětem je určena dílna, která se v sobotu uskuteční v Domě umění v Ústí nad Labem. Vyzkoušejte si koláž, montáž nebo asambláž a zjistěte, jak těchto technik využívali známí umělci, například Picasso nebo Brague, a jak jsou využívány dnes. Fantazie se meze nekladou. Více zde.

Liberecký kraj

Tvořivá dílna

Naučte se s dětmi vyrábět si malé pokojíčky pro panenky a panáčky. V Liberci se uskuteční dílna, při níž se naučíte pracovat s pěnovkou a vyrábět různé drobnosti a dekoraci. Pracovat se bude i s tavnou pistolí, workshop je proto vhodný pro ty, kteří s ní už mají alespoň nějaké zkušenosti. Hotový výrobek si poté budete moci odnést domů. Více zde.

Královéhradecký kraj

Jak na snowboard

Plánujete vyměnit lyže za snowboard nebo chcete naučit na prkně své ratolesti? Vyrazte do Špindlerova Mlýnu na akci Just Ride, kde se můžete těšit na testování snowboardů a vybavení nejrůznějších značek, ale také na výuku základů i freestylu zcela zdarma. Součástí jsou také další doprovodné akce, dospělí se mohou těšit také na apres ski party. Podrobnosti naleznete zde.

Pardubický kraj

Dřevěné hračky

Objevte kouzlo dřevěné hračky v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí. Na tamní výstavě se seznámíte s tímto fenoménem a připomenete si věci, s nimiž si dříve děti hrávaly. V expozici najdete stovky exponátů od bývalé ústecké firmy Blank nebo Jedlinské hračky. Více zde.

Vysočina

Zimní karneval

Ve znamení zimního království se ponese dětský karneval, který se v neděli uskuteční ve Žďáru nad Sázavou. Budete si moct zazpívat, zatančit, nebo se pobavit u chystaných her a soutěží. Děti do dvou let mají vstup navíc úplně zdarma. Více zde.

Jihomoravský kraj

Den s knihou

Navštivte s dětmi Moravskou galerii v Brně, kde se uskuteční program inspirovaný poetickými knihami švédské autorky Evy Lindström. Poznáte její díla, mimo to se ale také uskuteční dobrodružný workshop, kde se budete po vzoru spisovatelky zamýšlet nad ztrátou něčeho nebo někoho blízkého, třeba i naší planety. Více najdete zde.

Olomoucký kraj

Dětský karneval

Užijte si s dětmi zábavné odpoledne. V Kojetíně se na sobotu chystá karneval, který kromě reje masek nabídne plno her a soutěží, včetně těch o hodnotné ceny, dále také malování na obličej. Zajištěno je také občerstvení. Více informací najdete zde.

Zlínský kraj

O pohár strašidýlka

Mají v sobě vaše ratolesti soutěživého ducha? Pak je zapojte do závodu O pohár strašidýlka Razuláka, který se v sobotu uskuteční ve Velkých Karlovicích. Závodit lze na lyžích i na snowboardu, registrovat se můžete na místě. Detaily najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Ze života hmyzu

Nahlédněte do života hmyzích společenství. Výstava ve frýdeckém Muzeu Beskyd vám pomocí exponátů, fotografií a filmů přiblíží fakta o termitech, vosách, mravencích či některých druzích včel. Jak taková komplikovaná společenství fungují a jakou mají hierarchii? I na to se dozvíte odpovědí. Pro děti jsou přichystány doprovodné aktivity. Více zde.