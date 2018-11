Vladislav Prouza, Právo

„Povrch je perfektně tvrdý a rychlý. Jezdím sem na start zimní sezony každý rok. Letos se opravdu povedl,“ zhodnotil práci zaměstnanců největší lyžařské arény Česka, SkiResortu Černá hora-Pec, lyžař z Polska.

„Půlkilometrovou sjezdovku místy pokrývá půlmetrová vrstva sněhu,“ přiblížila Zina Plchová, mluvčí společnosti, kde vloni otevřeli první sjezdovku 17. listopadu. „Vlek bude v provozu, dokud to podmínky dovolí. Věříme, že meteorology avizované vyšší teploty ustojíme. Zároveň chceme nadále zasněžovat, abychom do Vánoc otevřeli co nejvíc sjezdovek,“ plánuje Plchová.

Bílá nudle sjezdovky ostře kontrastuje s hnědým černohorským úbočím. Vlekaři na přípravu odhadem 30 tisíc čtverečních metrů sjezdové tratě spotřebovali veškerou vodu z dvojice retenčních nádrží o společném objemu skoro 13 000 kubíků. Lyžařský areál potřebuje další vodu a setrvalý mráz. Potok, odkud ji čerpá, příliš možností neslibuje.

Nezbytnosti pro provoz areálu jdou proti sobě. Mráz nutný k provozu sněžných děl může způsobit, že systém technického zasněžování vyschne. Obleva, která dává naději přívalu vody, znemožní výrobu technického sněhu. „Paradoxně by nám v této chvíli pomohla spíše obleva a předpovídaný déšť,“ podotkl ředitel lyžařského areálu Petr Hynek.

Čekají na lepší podmínky



Klimatické kotrmelce letos ohrožují provoz všech lyžařských areálů Česka. „Řada do Vánoc otevře maximálně polovinu sjezdovek, pokud vůbec,“ předpovídá šéf Asociace horských středisek ČR Libor Knot. Prvenství v podobě první otevřené sjezdovky představuje marketingový tah a značné podnikatelské riziko. Teplotní kotrmelce mohou draze zasněženou trať proměnit v močál.

Většina sněžných areálů sází na jistotu stabilnějšího klimatu. „Cílíme na Vánoce a silvestra, kdy bychom chtěli mít otevřeno co možná nejvíc sjezdových tratí,“ potvrdil ředitel Ski Centra v orlickohorském Deštném Petr Prouza. Lyžařský areál ve Špindlerově Mlýně plánuje spustit sezonu 8. prosince tradičním Skiopeningem.