K události došlo na palubě nejmenované letecké společnosti, podle všeho ale na některé lince v USA. Jeden z pasažérů naneštěstí skončil v řadě, kde nebylo okno, kterého se ovšem dožadoval a doufal, že mu palubní personál umožní si s někým prohodit sedadlo.

Místo toho mu ale letuška na stěnu přilepila na papíře nakreslené okno, dokonce se scenérií moře a mraků. Podle jiného pasažéra jeho stěžující si spolucestující zmlkl, naprosto uzemněn letuščinou reakcí.

