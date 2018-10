Jan Švábek, Právo

Zhruba čtyřsethektarovou oboru v 17. století založil majitel místního panství Vilém starší Popel z Lobkovic. Památkově chráněný komplex je tvořen poplužním dvorem, bývalým loveckým zámečkem Annaburg, domem, ohradní zdí s bránami a několika rybníky. Dříve zavřený areál už je dnes veřejně přístupný. Mnoho oficiálních a bezproblémových vstupů do obory ale nevede. Historické průchody jsou zarostlé nebo zablokované.

Ráj pro bruslaře

Zpustlé území se však nyní pomalu začíná měnit v atraktivní místo. Zástupci hejtmanství se netají tím, že by se z obory mohla stát zmenšenina vyhlášeného Lednicko-valtického areálu, která by na západ Čech lákala turisty z celé republiky i ze sousedního Německa. „Už jsme si nechali zpracovat projekt na podobu cyklostezek. Rádi bychom v lokalitě vybudovali i 3,5 kilometru dlouhou in-line dráhu. Jednalo by se o nejdelší okruh v celém kraji,“ řekla Právu náměstkyně hejtmana pro cestovní ruch Ivana Bartošová.

Jedna z cyklostezek bude mít kulturní nádech. Propojí zámek v Horšovském Týně s kostelem Všech svatých v Horšově a s památkově chráněnou oborou, odkud bude směřovat k poběžovickému zámku. Navíc je reálné, že povede až přes hranici do nedalekého Bavorska.

Další ze stezek dovede cyklisty k místním rybníkům nebo k loveckému zámečku Annaburg. Zkušení bikeři pak ocení vznik pumptracku, vlnité dráhy, po které se jezdci mohou díky specifickému pohybu těla nahoru a dolů prohánět i bez šlapání. Pro rodiny s dětmi bude v areálu otevřen krajský školní statek, kde budou přichystány prohlídky.

Kraj chystá i studii na krajinotvorbu. V areálu je síť kanálů, které údajně projektoval jeden z nejznámějších českých rybníkářů, Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. „Pokud by se takové tvrzení prokázalo, byla by to s ohledem na historii a turistický ruch veliká zajímavost. Vhodné by bylo také zavodnit okolí zámečku Annaburg, protože původně se jednalo o vodní zámeček,“ upřesnila náměstkyně hejtmana.

Žaloba kvůli zdi

Plzeňský kraj nyní čeká řada jednání s památkáři. Krajský rozpočet na příští rok počítá s tím, že z hejtmanství zamíří na obnovu obory prvních deset miliónů korun. První práce na rekonstrukci areálu už ale podle Bartošové odstartovaly letos.

Největší problémy v areálu dnes působí devítikilometrová chátrající kamenná zeď, která oboru obklopuje. Přes 250 let stará památka není zakreslena v katastrální mapě. Plzeňský kraj už proto kvůli ní loni podal určovací žalobu k soudu. Hejtmanství se totiž domnívá, že část zdi stojí na pozemku Lesů ČR nebo pozemkového fondu. Prokázaní vlastníci by pak měli přispívat na její opravu. Soud ale zatím ve věci nerozhodl.