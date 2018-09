mšv, Novinky

Každé ráno odváže Gudmundur Kristjansson svůj remorkér a vyráží na moře, aby do zálivu, v němž vesnice leží, navedl výletní loď. Je to pro něj už rutina. Ještě před deseti lety kolem Ísafjörðuru při tom projelo ročně maximálně 10 lodí, letos to bylo už přes sto. A příští rok by číslo mohlo ještě vzrůst. „Pro naše městečko to znamená mnoho,“ tvrdí Kristjansson s tím, že některé dny převyšuje množství návštěvníků i počet obyvatel zhruba dvou a půl tisícové obce.

Přestože venkovní teploty zrovna nenapovídají, že ještě nedávno bylo léto, turistům na tom nesejde. Během čtyřměsíční plavební sezóny se výletní lodě vydávají i na další místa v oblasti polárního kruhu, kolem norského pobřeží, Špicberků, Islandu, až do Grónska. „Většina plavidel dorazí už brzo ráno, v sedm hodin většinou zakotví. A vždy, když se lidé probudí, mohou v zálivu vidět novou výletní loď,“ dodává Kristjansson.

Městečko obklopuje uhrančivá příroda.

FOTO: Profimedia.cz

Ne všichni ovšem sdílejí jeho pozitivní přístup. Turisté s sebou do naprosto normálního islandského městečka sice vozí i peníze, ale na druhou stranu berou obyvatelům soukromí. Jeden z rezidentů si například stěžoval, že výletní průmysl proměnil jeho domov v Manhattan.

Nedávný průzkum také ukázal, že většina obyvatel by chtěla zabránit turistům, aby jim volně vandrovali po zahradách nebo pozemcích. „Když jsem bydlíval v mém starém domě ve městě, stávalo se, že jsem se ráno probudil, v pyžamu stál v obýváku a viděl na zahradě lidi, jak si můj dům fotí,“ tvrdí podnikatel Haukur Sigurdsonn. „Nijak moc mi to nevadilo, ale chápu, že to lidem přijde podivné.“

Místní obchod vzkvétá



Sigurdsson vytvořil mobilní aplikaci, která turistům poskytne náhled do života místních, aniž by jim doslova museli koukat do oken. „Doufám, že jim jednou třeba dojde, že přijeli do skutečného města, kde žijí skuteční lidé,“ řekl tvůrce aplikace.

Na druhou stranu turismus vytváří v městečku mnoho nových pracovních příležitostí pro obyvatele. Jelikož rybolov zažívá mírní útlum, cizinci tu propast zdařile vyplňují. „Slyšel jsem, že příjmy za ryby lehce poklesly. Takže turisté to vlastně nahrazují,“ myslí si kanadský pasažér jedné z výletních lodí Gail Scott.

Místní pletařský spolek otevřel obchůdek, který je plný výrobků z ovčí vlny. A jdou na odbyt. „Turisté kupují vše. Spoustu čepic nebo palčáků. A samozřejmě svetrů. Vždycky prodáme hrozně moc svetrů,“ popisuje prodavačka Loa Gudmundsdottirová.

Během léta se krajina i zazelená a nevypadá tak studeně.

FOTO: Profimedia.cz

Turisté obvykle na souši stráví pět až sedm hodin a stihnou vyfotit stovky fotografií. Pak je odvezou zpět na parník a úderem odpolední páté hodiny se Ísafjörður mění zpět na ospalé městečko. „Island je pro takový druh turismu na jednu stranu příznivý. Máme tu spoustu přístavů, zajímavou přírodu všude, kam se jen podíváte, a provozovatelé výletních plaveb to chtějí svým klientům ukázat,“ konstatuje šéf islandské turistické centrály Skarphedinn Steinarsson.