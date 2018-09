mšv, Novinky

Společně s hlavní věží, která ponese jméno po Ježíši Kristu, se staví i několik dalších menších. Centrální věž bude nicméně nejvyšší, měřit má 172,5 metru a zakončena bude křížem. Sousední Matka boží bude mít 138 metrů a čtyři okolní, zasvěcené autorům evangelií, 135 metrů. Hotovo by mělo být v roce 2022.

Aby stavaři veřejnost trochu navnadili, zveřejnili vizualizaci, kde si mohou lidé podobu nejvyšší věže prohlédnout zevnitř i zvenčí. Interiér bude vyzdoben keramickou a skleněnou mozaikou a má symbolizovat nebesa. Uvnitř bude rovněž výtah, který návštěvníky vyveze až k základně kříže, odkud se jim naskytne výhled na město.

Ani finalizací věže ovšem stavba symbolu Barcelony neskončí, práce na fasádě budou pokračovat až do roku 2026, nehledě na to, že údržba majestátní katedrály bude doslova nekončící prací, tvrdí současný šéf architekt Jordi Fauli.

„V posledních letech jsme pracovali na sakristii. Teď jsou na řadě věže. Plánovali jsme, navrhovali jsme, ale není to jednoduché, pokud chceme vycházet z toho, jak smýšlel Gaudí. Je to pro nás výzva i z důvodu, že zde zkoušíme nové technologie,“ uvedl Fauli. Ona nová technologie spočívá v tom, že stavbaři spojují velké části kamene a železa pryskyřicí. Mohou si tak předpřipravit materiál a stavbu urychlit

Celý proces je však o to složitější, že Gaudího návrhy byly zničeny během požáru v průběhu občanské války v roce 1936. Mnoho stavebních úprav bylo proto čirou improvizací nebo odhadem.

Protáhne se zdobení?



Ačkoli se tvůrci vyslovili, že zcela hotovo bude v roce 2026, někteří jejich plánu úplně nevěří, zejména turisté. Místní už jsou shovívavější. Tím, že žijí v blízkosti katedrály, vidí pokrok snáze. „Ta proměna je neuvěřitelná. Vidím to třeba na zdobené fasádě, která za poslední roky velmi pokročila,“ tvrdí Carmen Menaová.

Dotázaní turisté, kteří katedrálu navštívili, potvrdili, že se do Barcelony určitě vydají znovu, až bude Sagrada kompletní. „Hotovo do osmi let? Nedokážu si představit, jak rychle to bude postupovat, zdá se mi, že je ještě na čem pracovat. Rozhodně se ale pak přijedu podívat,“ řekla Stina Petersonová z Norska.

Pokud bude v roce 2026 skutečně hotovo, bude to přesně 144 let od doby, co se v roce 1882 začalo stavět. Snad to bude bez jeřábů, které se už rovněž staly jakými symboly Sagrady, pořád ono.