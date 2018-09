mšv, Novinky

Praha



Sportovní festival

Vyrazte s dětmi do areálu Hamr na Braníku. V sobotu se v něm uskuteční sportovní festival Wannado, jehož cílem je přivést ratolesti k pohybu. Na jednom místě si tak budou moci vyzkoušet pestrou škálu sportů — míčových, letních, zimních, ale i méně tradičních, jako například lukostřelbu. V průběhu dne se uskuteční také rozhovory se sportovci i autogramiády. Další informace zde.

Dožínky na Letné

Jako každý rok, i letos se začátkem září konají na pražské Letné dožínky. Připraven je pestrý program pro všechny generace, který čítá například hudební vystoupení, představí se také folklórní soubory z celé republiky. Akce je zároveň velkým farmářským trhem, kde budou moci dospělí ochutnat tuzemská vína. Bezplatné vstupné v rámci akce platí do Národního zemědělského a Národního technického muzea. Více zde.

Den letiště

Sobota v Letňanech bude patřit Dnu letiště. A letos bude skutečně speciální. Slavit se bude 100 let československého letectví, ale také 60 let výročí vysílání Českého rozhlasu přímo z letiště. Největším lákadlem bude vystoupení historických letounů, ale také akrobacie. Na své si přijdou i děti, pro něž bude připraven řada atrakcí, dospělé pak potěší třeba i odborné přednášky. Více informací naleznete zde.

Středočeský kraj

Narozeniny Mirakula

Park Mirakulum v Milovicích bude v sobotu slavit šesté narozeniny. Při této příležitosti se mohou návštěvníci těšit jednak na všechny standardní atrakce, ale také na doplňkový program v amfiteátru. Dorazí například sokolník s dravci, zhlédnete gymnastické vystoupení, ale objeví se i Spejbl a Hurvínek. Chybět nebudou ani výtvarné dílničky. Více informací zde.

Hrnčířské trhy v Berouně

Do Berouna se vrací oblíbené hrnčířské a řemeslné trhy. Uskuteční se v sobotu i v neděli a jako tradičně nabídnou pestrou přehlídku mistrů řemeslníků, jejichž výrobky budete moci obdivovat nebo zakoupit. Akci doplní hudební program, ale také nejrůznější dobroty. Další informace najdete zde.

Jihočeský kraj

Pohádkový les

Do pohádkového lesa plného zvířátek můžete s dětmi vyrazit v sobotu v Českých Budějovicích. Jeho brány se otevřou v dopoledních hodinách a těšit se můžete na devět stanovišť, kde si chystají úkoly třeba velbloud, lama nebo včely. Akce je vhodná pro děti do deseti let. Více informací najdete zde.

Plzeňský kraj

Mezi indiány

Vypravte se v sobotu mezi indiány. V plzeňském West Parku vás čeká zábavná i poučná cesta za původními obyvateli Severní Ameriky, která vám jednak přiblíží zvyky domorodců, ale také osidlování nového světa. Vyzkoušejte si střelbu z luku nebo hod tomahawkem. Pobyt na Divokém západě si můžete zkusit i v kůži kovboje nebo šerifova pomocníka. Nahlédnout můžete i do klasické expozice. Více zde.

Karlovarský kraj

Dědictví Mariánských Lázní

Od soboty až do příští neděle se v Mariánských Lázní uskuteční speciální program v rámci Dnů evropského dědictví. Například tuto neděli budou moci zájemci navštívit Císařský salónek, v sobotu také zcela zdarma městské muzeum. Snížené vstupné chystá také park Boheminium se zmenšeninami významných českých památek. Podrobnosti najdete zde.

Ústecký kraj

Středověký den

Zaskočte na jeden den do středověku. Na hradu Hazmburk budou v sobotu řinčet meče a hrát dobová hudba. Na návštěvníky kromě tržiště s řemeslnými výrobky čeká možnost prohlédnout si historickou zbrojnici, zhlédnout šermířská klání nebo si vyzkoušet lukostřelbu či vrhání sekerou. Více informací najdete na Facebooku.

Liberecký kraj

Šermíři na Bezdězu

Do historie se můžete ponořit také na zřícenině hradu Bezděz. V sobotu se na něm několikrát představí šermíři, na jednom z hradních nádvoří své řemeslo předvede také mistr kovář. K vidění budou jím vyrobené předměty denní potřeby, ale i různé kovové ozdoby. V sobotu i neděli pak budou vystaveny dřevořezby z kapliček křížové cesty. Podrobnosti najdete zde.

Královéhradecký kraj

Mlynářský den

Seznámit se s prací mlynáře můžete v sobotu v Podorlickém skanzenu Krňovice. Nahlédnete do útrob vodního mlýna a zjistíte, jak se za dob našich předků mlelo a zpracovávalo obilí, od mlácení až po upečení chleba. Součástí akce bude také výstava starých zemědělských strojů v provozu nebo ukázky řemesel. Zájemci si budou moci některé práce s pojené s mlynářstvím vyzkoušet. Další informace zde.

Pardubický kraj

Posvícení ve skanzenu

Do doby vesnického posvícení se podíváte v rámci sobotní akce na Veselém Kopci u Hlinska. Tamní roubenky provoní pečení tradičního posvícenského pečiva, které budete moci také ochutnat a blíže se seznámit se zvyky, jež se k době posvícení vážou. Chybět proto nebude ani veselá muzika, tanec a zpěv. Podrobnosti naleznete zde.

Vysočina

Westernový den

Přeneste se do časů indiánů, kovbojů a rozvoje železnice. Atmosféru Divokého západu navodí Westernový den, který se koná v městečku Stonetown. Uvidíte několik vystoupení a představení, sami si ale vyzkoušíte i řadu dovedností, jako třeba hod lasem a podobně. Žízeň budete moct spláchnout ve westernovém salónu, čekají vás i zábavné hry a další aktivity. Více informací zde.

Jihomoravský kraj

Do čokoládovny

Máte rádi příběh o Willym Wonkovi? Pokud si chcete na vlastní oči prohlédnout, jak se vyrábí čokoláda, vyrazte do čokoládovny Fikar v Kuřimi. Den otevřených dveří vám umožní nahlédnout do nejrůznějších zákoutí závodu, připraveny jsou soutěže pro děti i dospělé o hodnotné ceny. V rámci dne jsou připraveny prohlídky i dalších objektů, akce je zdarma.

Olomoucký kraj

Den s antilopou

V sobotu se v olomoucké zoo uskuteční Den s antilopou Derbyho, jednou z nejohroženějších antilop na světě. Dozvíte se o nebezpečí, s nímž se toto majestátní zvíře setkává, ale nebudou chybět ani tematické soutěže nebo malování na obličej v antilopím stylu. K dostání budou také upomínkové předměty, výtěžek půjde na ochranu a záchranu téměř vyhynulého druhu. Více zde.

Zlínský kraj

Jak jsme si hráli

Na výstavu nazvanou Jak jsme si hráli můžete vyrazit do Valašského muzea v přírodě. Návštěvníkům všech věkových kategorií se představí na 700 kusů nejrůznějších historických hraček, mnohdy podomácku vyrobených, s nimiž si hrávaly děti před desítkami let. Zjistíte, jak se hračky od té doby proměnily nebo naopak neproměnily a třeba tu objevíte nějaký kus, který jste kdysi také vlastnili. Podrobnosti najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Festival dřeva

Práci se dřevem budete moci zhlédnout v rámci Festivalu dřeva na Slezkoostravském hradě. Hlavním bodem programu bude souboj dřevorubců, akci ovšem doplní také jarmark, historická řemesla nebo zvěřinové hody. Pro zájemce budou připraveny dílny, v nichž si budou moci sami vyzkoušet práci se dřevem. Festival bude věnován také práci českých lesníků, dozvíte se tak, jak lesy bojují se suchem, výkyvy počasí nebo kůrovcem. Více informací zde.