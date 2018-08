Devětašedesátiletý John Cooper a jeho o šest let mladší manželka Susan byli nalezeni mrtví v úterý. Podle listu Daily Mail se nejprve hovořilo o tom, že muž zemřel v důsledku infarktu a jeho žena kvůli žalu ze ztráty manžela.

Podle pozdějších sdělení se ale dvojice mohla otrávit oxidem uhelnatým. S párem byla na dovolené také dcera Kelly (40), která údajně rovněž měla zdravotní problémy, ale přežila, jelikož se šla projít. Rodiče prý po návratu z procházky našla mrtvé. Příčinu úmrtí má ovšem prokázat až pitva.

Kancelář Thomas Cook bez bližších podrobností uvedla, že obdržela informace o tom, že se několik hostů v hotelu potýkalo se zdravotními problémy. Bližší podrobnosti nesdělila.

Hurghada.

After the tragic deaths of a Thomas Cook staff member and her husband in the Egyptian resort, the holiday company is evacuating all its guests from the Steigenberger Aqua Magic Hotel. They are offered the choice of another hotel, or a flight homehttps://t.co/q2LDp8YqIW