Adéla Kozelková, Právo

Výchozím bodem pro poznávání krás tohoto koutu Valašska je obec Lidečko. Čertovy skály jsou vidět už z hlavní silnice ze Vsetína směrem na Slovensko. Auto lze nechat hned u cesty, ale o víkendu nebo o prázdninách tu možná nezaparkujete. Skály jsou totiž oblíbeným cílem horolezců, protože místní stěny nabízejí několik desítek cest.

Název útvaru dlouhého 150 metrů a až 25 metrů vysokého je odvozen od lidových pověstí. Chytrý valašský hospodář zde kdysi vyhrál sázku s čertem. Ten měl za úkol přehradit údolí skalní stěnou, a to do ranního kuropění. Jenže neuspěl. Stěna tak zůstala nedokončená. Podle další legendy se zde často zjevoval kouzelník, který obdarovával chudé zlatem.

FOTO: Adéla Kozelková, Právo

Z odvrácené strany skal vede chodník téměř kolem vrcholů skalních věžiček. Na několika místech je tu možno vystoupit přímo nad skalní stěnu a kochat se výhledem do údolí řeky Senice. Zatímco turisty a horolezce těší snadná dostupnost skalních masívů, ochránci přírody už tak nadšení nejsou. Skály totiž návalem turistů trpí a dochází k velké erozi a sešlapávání.

Pod skalami se proto na intenzívně používaných pěšinách musí udržovat protierozní zábrany.

Po modré značce, jíž je značená udržovaná asfaltová cesta vedoucí kolem potoka, dojdete k Pulčínským skalám. Osvěžení i v parném létě nabízí ledově chladná voda z Plevákovy studánky přibližně ve třetině cesty. Po asi kilometru a půl pohodového stoupání značka odbočí na lesní cestu, která se vine vzhůru už o poznání strměji. Odměna vás čeká po kilometru, kdy se vám nabídne krásný výhled na Pulčínské skály, největší skalní město moravských Karpat. Stačí jen seběhnout z mírného kopečka, přeskočit potůček a stojíte pod mohutnou skalní stěnou.

Ludmilina skála a tragická láska

Skalní labyrint, který sice ani zdaleka nedosahuje velikosti Prachovských skal nebo Adršpachu, je rozeset po jihovýchodním úpatí kopce Hradisko. Délka útvaru je až 250 metrů, ovšem vzhledem k tomu, že je zčásti zakryt lesem, je velikost skalisek poněkud zakryta. Přesto je na co se dívat, voda, mráz, pohyby svahů zde postupně vymodelovaly skalnaté útvary a bloky, suťová pole, suché kaňony a puklinové jeskyně. Ty jsou zde dokonce čtyři, největší z nich, rozsedlinová jeskyně Velryba, je dlouhá 42 metrů.

V zimě se ve skalním městě v kaňonu Ancona objevují nádherně zbarvené ledopády.

FOTO: ČTK

Samotné Pulčínské skály jsou jen jedním z útvarů v Národní přírodní rezervaci Pulčín - Hradisko. Ukryté v lesích za vrcholem Hradisko se nachází Skalní město s útvary Propadlý hrad, Kazatelna, Českobratrský stůl nebo Bratrský sbor. V zimě se ve skalním městě v kaňonu Ancona objevují nádherně zbarvené zamrzlé ledopády.

Jedna z Pulčínských skal, Ludmilina, skrývá tragický příběh. Místní pán měl totiž krásnou dceru, již zaslíbil svému sousedovi. Jenže děvče už mělo svého mládence, s nímž se tajně scházelo ve skalách. Jednoho dne je otec přistihl, mládence probodl a shodil ze skály. Nešťastná Ludmila pak skočila za ním.

Jistě nepřekvapí, že ve skalách hledali útočiště lidé od pravěku až po středověk, ukrývali se tu zbojníci i lidé z okolních vesnic prchající před drancujícími nájezdníky. Za války našli ve skalách úkryt partyzáni. Pulčín totiž Němci dvakrát obsadili a na konci války obec i okolí zaminovali. Jen rychlý postup fronty jim zabránil, aby osadu vyhodili do povětří. Nedaleké osady Ploština a Vařákovy paseky takové štěstí neměly, nacisté je vypálili.

Nejdobrodružnější část výletu nabízí výstup po modré značce šplhající přímo Pulčínskými skalami. Zvládnout ji lze jen v kvalitním obutí. Trasa navíc není vhodná pro malé děti, natož pro lidi s pohybovými obtížemi. Značka totiž po pár metrech začne šplhat strmě vzhůru a na některých místech je nutné přidržovat se řetězů. Na místě je i důrazné varování pro nezodpovědné turisty, aby se vraceli stezkou z opačné strany vrcholu. Sestup stejnou cestou by mohl být velice nebezpečný.

Místní skály si oblíbili horolezci.

FOTO: ČTK

Pulčínská cesta

Kdo se necítí na fyzicky poměrně náročný výstup, může využít červenou značku, která Pulčínské skály obchází a společně s modrou pak pokračuje přes vrchol Hradisko okolo Skalního města.

Ať už se rozhodnete pro jednu či druhou variantu, další kroky vás nejspíš přivedou do blízkého Pulčína, který je se svou necelou stovkou obyvatel nejvýše položenou obcí (675 metrů nad mořem) okresu Vsetín.

Výlet vede krásnými místy.

FOTO: Adéla Kozelková, Právo

Občerstvit se tu můžete například v restauraci Stodola nebo ve Western Saloonu u Willyho, oblíbené trampské hospody. Jestliže však dorazíte mimo hlavní sezónu, budete mít štěstí, pokud alespoň jeden z podniků bude otevřený.

Z Pulčína se otvírají další dvě možné cesty - buď se po asfaltové silničce vraťte zpět do výchozího bodu, nebo se po žluté značce vydejte do Horní Lidče, která plynule přechází do Lidečka. Zdatnější turisté jistě zvolí žlutou značku, která je odmění úchvatnými výhledy do valašské krajiny, plné kopců, lesů a pastvin. Po značce vede i naučná stezka Pulčínská cesta, která vás možná překvapí důrazem na religiozitu zdejšího kraje.

V Horní Lidči můžete obdivovat například obrovský pohyblivý betlém. V betlému je osazeno asi 230 figur, z toho 75 pohyblivých, atmosféru doplňuje více než stovka vyřezávaných staveb.

Při cestě Lidečkem zpět k Čertovým skalám se můžete pokochat obcí, která před deseti lety získala titul Obec roku.