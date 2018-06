mšv, Novinky

Praha



Den otců

Letošní Den otců připadá na tuto neděli. Děti mohou proto tatínky doprovodit do Aquacentra Šutka, kde na ně čeká bohatý program v podobě výuky thaiboxu či boxu, posilovací tréninky a další. Přichystány jsou také zábavné hry a soutěže pro celou rodinu. Více informací najdete zde.

Pražské služby dětem

Na Ladronce se v sobotu představí Pražské služby dětem. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit na ukázky nové techniky nebo předváděčky na U-rampě. Děti se budou moci vydovádět na skákacím hradu či trampolínách. Na akci také vystoupí Michal Hrůza nebo dívčí skupina Lollipopz. Vstup je zdarma. Kompletní program najdete zde.

Táta fest

Oslavit Den otců budete moci také ve sportovním areálu Pražačka. V neděli na vás čekají třeba fotbalový turnaj nebo adrenalinové aktivity pro děti i dospělé. Maminky se mohou zapojit do kreativních dílen nebo si jen vyslechnout živou hudbu, zatímco děti a tatínkové budou dovádět. Vyhlašovat se budou také ceny Táta a děda roku. Více se dozvíte zde.

Středočeský kraj

Královská slavnost

V sobotu se v Rožmitálu pod Třemšínem koná Slavnost královny Johanky. Akce každoročně připomíná významné události spjaté s městem, které o víkendu ožije rytířským veselím. Kromě velkolepé bitvy se budete moci pokochat divadlem, kejklíři nebo ukázkou lidových řemesel. Důležitým bodem programu je také kostýmovaný historický průvod. Více informací najdete zde.

Pohádkový hrad

V sobotu ožije hrad Točník pohádkami a středověkem. Program probíhající na třech nádvořích nabídne divadelní a šermířské soubory, kouzelníky, kejklíře, karikaturisty nebo tanečnice. Chybět nebudou ukázky lidových řemesel, která si budete moci sami vyzkoušet. Co dalšího na vás čeká, se dozvíte zde.

Jihočeský kraj

Táborská setkání

Od čtvrtka do soboty se bude v Táboře konat 27. ročník festivalu Táborská setkání. Centrum města se navrátí do doby husitů, ulicemi se budou prohánět postavy v kostýmech, připraven je ale také jarmark, koncerty duchovní, středověké i současné hudby nebo vystoupení skupin historického šermu. Děti se budou moci vyřádit během her a soutěží. Další informace zde.

Plzeňský kraj

Večerní prohlídky

I letos se do Plzně vrátily oblíbené večerní tematické prohlídky. Dvě z nich připadají i na tuto sobotu. Jedna z nich představí město v období první republiky, zatímco druhá bude zaměřena na báje a pověsti. Ty jsou určené právě rodinám s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit například na setkání s alchymistou ze dvora Rudolfa II. nebo divoženkou Jíkalkou. Další informace zde.

Karlovarský kraj

Jízdy vláčkem

Navštivte o víkendu přírodní rezervaci Soos nedaleko Františkových lázní. Uskuteční se zde totiž jízdy důlním vláčkem Kateřina, při nichž se můžete kochat okolními unikátními přírodními úkazy. Vagony, které dříve vozily vytěžený jíl, dnes slouží jako turistická atrakce. Další jízdy se uskuteční až v červenci. Více zde.

Ústecký kraj

Zahradní slavnost

V areálu Psychiatrické léčebny Petrohrad se v sobotu uskuteční pravidelná zahradní slavnost. Po celý den se mohou návštěvníci těšit třeba na jízdy na koních, střelbu z luku či kuše nebo výstavu veteránů. Program dále nabídne například vystoupení Janka Ledeckého nebo přednášku Jaroslava Duška. Chybět nebude ani loutkové divadlo a další. Více najdete zde.

Liberecký kraj

Do výrobny papíru

Poznejte kouzlo výroby ručního papíru. Navštivte v sobotu ruční papírnu Papyrea ve Zdislavě, kde je kromě dílniček pro děti nachystán i další doprovodný program. Představí se několik řemeslníků, třeba keramik, rytec nebo kaligrafka, kteří vás nechají nahlédnout do tajů svého umu. Těšit se můžete i na kroketové hřiště. Více informací najdete zde.

Královéhradecký kraj

Svatojánská noc

Užijte si letní slunovrat na zámku Hrádek u Nechanic. V sobotu se na něm uskuteční Svatojánská noc, jejíž příběh si vyslechnete v podání ochotnických divadel a hostů. Seznámíte se s hraběcí rodinkou, služebnictvem a dalšími postavami. Večerní prohlídky probíhají na I. a II. trase, v případě příznivého počasí bude zpřístupněna také Hodinová věž. Více informací zde.

Pardubický kraj

Dětský polní den

Poznejte jednotlivé zemědělské obory v areálu šlechtitelské stanice v Úhřeticích. Zejména pro děti je připraven zábavně naučný program v podobě stezky, která přiblíží třeba různé zemědělské techniky, vysvětlí, jakou cestu musejí urazit plodiny, a nebudou chybět ani zvířata. Připraveny jsou různé soutěže a atrakce, například slalom s kolečkem nebo skákací hrad. Více zde.

Vysočina

Vědecký den

Společnost Conteg slaví 20 let. Přijďte si v Pelhřimově prohlédnout testovací laboratoře pro datová centra a nahlédněte pod pokličku světa IT. Tedy nejen toho. V dílničkách si děti vyzkoušejí nejrůznější zábavné pokusy, se svou vědeckou show vystoupí park VIDA. Pro celou rodinu jsou pak připraveny soutěže o ceny a mnoho dalšího. Více najdete zde.

Jihomoravský kraj

Hrátky s chemií

Fyzika a chemie nejsou jen nudné školní předměty. O tom se bude návštěvníky snažit přesvědčit akce, která se v sobotu uskuteční v Technickém muzeu v Brně. A program je opravdu nabitý. Kromě celodenních pokusů a soutěží je připravená třeba létající show, laserové bludiště nebo roboti. Aktivity budou na děti čekat i v technické herně nebo výtvarně technické dílně. Kompletní program najdete zde.

Olomoucký kraj

Světový den žiraf

Patří žirafy mezi vaše oblíbená zvířata? Pak navštivte o víkendu olomouckou zoo, kde se uskuteční oslavy Světového dne žiraf. Připravena bude zejména soutěžní stezka, na které si můžete ověřit, kolik toho o životě těchto afrických živočichů víte, případně se můžete dovzdělat. Proběhne také komentované krmení. Další informace zde.

Zlínský kraj

Pohádkový zámek

Nedělní odpoledne na zámku Lešná slibuje opravdu bohatý program. Ponořte se do světa pohádek, vyzkoušejte si vědecké pokusy nebo prozkoumejte planetárium. V prostorách zámku se odehraje několik pohádek, v parku si zase budete moci zahrát na vědce. Pokusy dětem předvedou studenti gymnázia. V parku bude také otevřená pohádková stezka. Detaily najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Včelí den

V ostravské zoo se v sobotu dozvíte, jaký význam mají pro život a Zemi včely. K čemu se používá medomet a jak dlouho žije včelí dělnice? Kromě zajímavých informací se můžete těšit i na medobraní, budete si moci vyzkoušet stáčení medu nebo nahlédnete do úlu. Kromě čistého medu se můžete těšit i na spoustu výrobků z této sladké a zdravé pochoutky. Další informace zde.