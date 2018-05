Dobrý brdský duch Fabián

Fabián, zvaný také Hejkal nebo Babí Jan, je oblíbenou postavou Brd, vlastně jakousi zdejší obdobou Krakonoše. V okolí Studeného vrchu kdysi žili uhlíř a jeho syn, který ovšem kromě toho, že pálil dřevěné uhlí, také chodil pytlačit. To se Fabiánovi nelíbilo a zhasínal jim milíře tak dlouho, dokud se raději neodstěhovali jinam.

O Fabiánovi se ovšem vypráví ještě spousta dalších pověstí. Původně to prý býval rytíř, který si na vrcholu Baba postavil kamenný hrad. Nedaleko se usídlila čarodějnice se svou ošklivou dcerou, která si na rytíře dělala zálusk. Fabián o ni ovšem nestál a oženil se s milovanou Ludmilou, dcerou vládce dobříšského panství. Rozezlená čarodějnice na ně seslala kletbu, po které se z Fabiána stal lesní duch a z Ludmily rostlina cintorie, a poté čarodějka z lesů zmizela.

Fabiánovo lože v té chvíli zkamenělo a je v Brdech dodnes k vidění. A protože byl rytíř za života dobrý, nepodařilo se ani čarodějce udělat z něj ducha zlého, ale pomáhá zdejším místním i návštěvníkům, pokud se ovšem chovají správně. Ohlašuje se prý táhlým houkáním…

Otevírací doba

Od 14. 4. do 30. 9. v so a ne od 10 do 17 hod., v říjnu od 10 do 15 hod.

rozhlednastudenyvrch.estranky.cz