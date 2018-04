Michael Švarc, Novinky

Ačkoli jsou Češi konzervativní a předpokládá se, že letos bude jedničkou mezi letními destinacemi opět Chorvatsko, v něčem se trendy přeci jen mění. Podle místopředsedy a mluvčího ACK ČR Jana Papeže už existuje spousta lidí, která se zajímá především o kvalitu a je za ni ochotna zaplatit více peněz na úkor dní strávených v destinaci. „Evidujeme, že si lidé raději zkrátí dovolenou a připlatí si za vyšší kvalitu, ačkoli to není obecně platný model. Zůstává část společnosti, která měří svou dovolenou především cenou. Ale zvětšuje se komunita lidí, kteří si připlatí za kvalitu,“ uvedl Papež.

Jelikož Čechům navíc už nestačí jen ležení u moře, pídí se na dovolených také po různých výletech, ale především stále stoupá zájem o poznávací zájezdy. Největší oblibě se těší eurovíkendy a individuální pobyty pro skupiny, které podle údajů ACK ČR často míří do Skandinávie, na Island či do Ruska. Výjimkou není ani poptávka po plavbách na zaoceánských lodích po Středozemním moři či Karibiku.

Zážitek je vyhledávaným trendem Jolana Kopřivová Myslivcová, místopředsedkyně ACK ČR

Podobný zážitkový trend poté panuje i doma v Česku, kde mezi nejnavštěvovanějšími památkami a destinacemi figurují Pražský hrad, Český Krumlov, Lednice či Konopiště. „Za loňský rok se stal skokanem roku zámek Milotice, který registruje o 30 procent vyšší návštěvnost,“ řekla místopředsedkyně ACK ČR pro památky Jolana Kopřivová Myslivcová. Nárůst si mimo jiné vysvětluje zajímavým zážitkovým programem, kdy se do replik historických kostýmů převlékají sami návštěvníci.

„Vidíme, že zážitek je trendem, který je velmi vyhledávaný, ať už to jsou farmářské trhy, rytířské turnaje a tak dále. Lidé se rádi vrací i k přírodě a objevují její romantiku a klid. Objevují se nám proto trendy v piknikování,“ dodala Kopřivová Myslivcová s tím, že například zámek Jemniště nabízí návštěvníkům možnost zarezervovat si piknikový koš a pobýt v prostředí zámeckého parku.

Regulace návštěvnosti i v Česku

Ovšem i české památky začínají mít mnohdy problém s množstvím tuzemských i zahraničních turistů. Podle Papeže by se časem mohl rozvinout trend ze zahraničí, kdy je počet návštěvníků do památek limitován, jako je tomu například na Machu Picchu v Peru. „Jsou to věci, které řeší Benátky, Španělsko a další řada zemí,“ dodává Kopřivová Myslivcová s tím, že podobné regulace v podstatě už fungují na mnoha památkách v podobě prohlídkových okruhů. Jako příklad uvádí prohlídkovou trasu do Kaple svatého kříže na Karlštejně, kam může také omezený počet návštěvníků.

Regulace pak souvisí i s objednávkami prohlídek. „Před třiceti lety, když nebyl internet, tak lidé věděli, že prohlídka hradu začíná v celou hodinu, tak přišli a odešli se skupinou. Dneska se u všech památkových objektů dá návštěva rezervovat a já myslím, že to bude postupovat k trendům, jaké jsou v zahraničí — že už si z tepla svého domova zarezervujete, kam půjdete,“ řekla Novinkám Kopřivová Myslivcová.

Na dotaz, kam by se mohli případně turisté odklonit od hlavních památek, jako se o to snaží v Amsterdamu, odpovídá Kopřivová, že poprvé chce turista vždy vidět to nejvýznamnější. „Když jede poprvé do Česka, chce vidět Prahu a Hrad. Ulevení hlavním památkám vidím v tom, že klientům nabídneme programy pro opakovanou návštěvu. V Paříži také nepůjdete pětkrát na Eiffelovu věž, ale třeba do muzeí a galerií, tohle je stejně možné i v České republice,“ tvrdí.

Rozdíl je pak ovšem mezi turistou z Asie a například z Rakouska. „Rakušan přijede do Česka podesáté a už nepůjde podesáté na Karlův most. Teď jde o to, abychom pro něj dokázali vymyslet návštěvnické trasy a programy, které ho upoutají, aby na ně šel,“ uzavřela Kopřivová Myslivcová.