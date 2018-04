mšv, Novinky

Praha



Polívkování

V sobotu se v areálu pivovaru Staropramen uskuteční další z oblíbených food festivalů. Tradiční jarní Polívkování, jak už název napovídá, bude zaměřeno na polévky z celého světa, ale i z tuzemska. Pokud jste věrni tradicím, ochutnejte třeba bramboračku nebo kulajdu. Pokud naopak rádi experimentujete, zkuste malajskou laksu, indonéskou soto ayam nebo marockou hariru. Více najdete zde.

Husí hody

Farmářské trhy na Karlínském náměstí se v sobotu ponesou v poněkud drůbežím duchu. Uskuteční se zde totiž husí hody, které nabídnou nejrůznější pokrmy a lahůdky z hus a kachen. Kromě jejich pečené verze s knedlíkem a zelím se můžete těšit třeba na paštiky, foie gras a mnoho dalšího. Připraveny jsou i workshopy. Další informace najdete na Facebooku.

Sraz veteránů

Na střeše obchodního centra Šestka se v sobotu sjedou nablýskaná historická vozidla. Pro návštěvníky budou připraveny názorné ukázky a prohlídky, ale akce se rozhodně nebude věnovat jen autům. Vznikne zde pop-up kavárna, k vidění bude i barber show a mnoho dalšího. Více zde.

Středočeský kraj

Pochod do Máslovic

Na sobotu připadá další ročník turistického pochodu Máslovická šlápota. Na výběr je několik různě dlouhých a nenáročných tras. Nejdelší vede z Prahy, vyrazit ale můžete i z několika dalších míst, třeba z Kralup, Odolené Vody nebo Klecan. Pochod je spojen se stloukáním másla či pečením jarního pečiva. Více naleznete zde.

Řemeslný jarmark

V Lysé nad Labem se bude v sobotu konat řemeslný jarmark, který nabídne desítky ručně vyráběných produktů. U některých si budete moci sami vyzkoušet, jak je zhotovit, k vidění budou také ukázky různých řemesel. Akci doprovodí další kulturní program. Další informace najdete na Facebooku.

Jihočeský kraj

Závod Budějovicemi

Do Českých Budějovic se vrací běžecký seriál RunTour, který v jihočeské metropoli udělá svou první zastávku. Ať už jste zdatní běžci nebo začátečníci, můžete si vybrat trať podle svojí kondice. Běžet můžete na 10 kilometrů nebo klidně jen na 5. Trasa obou závodů vede městským centrem, Registrovat se můžete zde.

Plzeňský kraj

Nahlédněte do Nepomuku

V rámci zahájení turistické sezóny vyrazte do Nepomuku, kde bude zpřístupněno několik interiérů historických staveb, do kterých se jen tak nepodíváte. Podívat se budete moci například do věže sv. Jakuba Většího, bývalé kaple Božího těla, historického podzemí atd. Prohlídky budou komentované. Více informací zde.

Karlovarský kraj

Do Českého lesa

Muzeum Cheb pořádá v dubnu několik přírodovědných vycházek. Jedna z nich se uskuteční tuto sobotu a návštěvníky zavede po zaniklých vodních provozech Českého lesa. Mezi jednotlivými zastávkami se bude přejíždět auty, doprovázet vás budou průvodci. Sraz je v 9:00 hodin na Sv. Kateřině. Více se dozvíte zde.

Ústecký kraj

Neznámý Duchcov

Mezinárodní den památek otevře o víkendu zámek Duchcov. Návštěvníci se budou moci vypravit do míst, která zůstávají jinak běžně uzavřená. Dorazit lze v sobotu i v neděli, ale místa je lepší zarezervovat si předem. Vstupenka vyjde na 60 korun. Více informací zde.

Liberecký kraj

Mezinárodní den památek

Sobotní Mezinárodní den památek bude na hradu Grabštejn tradičně věnován renesanční etapě. Pro návštěvníky budou připraveny speciální prohlídky interiérů z tohoto období, ale budete moci ochutnat i renesanční speciality vařené přímo na ohni na nádvoří. Pokud chcete mít své místo jisté, včas si prohlídku rezervujte. Více zde.

Královéhradecký kraj

Maraton na Kuksu

Dějištěm sobotního maratonu bude okolí jedné z nejhezčích českých barokních památek, hospitalu Kuks. Na jeho nádvoří odstartuje třetí ročník krosového maratonu a trasa vede dále do okolí. Připravena je i 65 kilometrů dlouhá trať pro ultramaratonce, ale i trať na půlmaraton. Více informací se dozvíte zde.

Pardubický kraj

Vinařský půlmaraton

Přijďte se pořádně protáhnout po zimě a přivítat sportovní sezónu na Pardubický vinařský půlmaraton. Zúčastnit se ho můžete, ať už jste profesionální nebo rekreační sportovci a registrace jsou stále otevřené. Podrobnosti naleznete zde.

Vysočina

Festival Jeden svět

Putovní festival Jeden svět se na víkend přesouvá do Havlíčkova brodu. Akce, která připomíná lidská práva bude ve městě zahájena v pátek, na projekce se můžete ale těšit především v sobotu a v neděli. Program najdete zde.

Jihomoravský kraj

Běhej lesy

V sobotu startuje další ročník oblíbeného běžeckého závodu Běhej lesy. Jeho první letošní díl se uskuteční v Lednicko-valtickém areálu, trať účastníky zavede kolem nejpozoruhodnějších památek areálu. Akce si klade za cíl poskytnout alternativu ke klasickým městským závodům, drtivá většina proto vede po zpevněných přírodních cestách, nikoli po asfaltu. Více informací najdete zde.

Olomoucký kraj

Filmový festival

Na hradě Šternberk se v sobotu uskuteční drobný filmový festival Expediční kamera s výběrem nejlepších outdoorových a cestovatelských filmů. Diváci se mohou těšit na dávku zážitků, čeká je celkem sedm snímků rozdělených do dvou bloků. Podrobnosti a harmonogram akce najdete zde.

Zlínský kraj

Výstava automobilů

Ve Zlíně se v sobotu uskuteční premiérový ročník výstavy automobilů Czech Drive. Nadšenci do města dovezou nablýskaná auta a motocykly, které budou vystaveny před radnicí a v parku Svobody u zámku. Mimo to jsou připraveny ukázky záchranných složek a mnoho dalšího. Více se dozvíte zde.

Moravskoslezský kraj

Den pro slony

Že jsou zoologické zahrady jen pro dospělé? I dospělí se mohou mnohé přiučit. Navštivte v sobotu Zoo Ostrava, kde se uskuteční Den pro slony. Ten bude věnovaný nejen slonům chovaným v lidské péči, ale i těm volně žijícím. Dozvíte se mnoho zajímavých faktů o životě těchto pozoruhodných savců. Podrobnosti naleznete zde.