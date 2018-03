mšv, jky, Novinky

„Trhy ve východní Evropě i zakavkazských republikách se vloni stabilizovaly a v mnoha aspektech vrátily na úroveň před krizí v roce 2014. Potvrzuje to rostoucí poptávka po letecké dopravě z Ruska, ale i Arménie do České republiky,“ uvedl ředitel Českých aerolinií pro obchod Ján Tóth a dodal, že je linka primárně určena cestujícím z Arménie do Prahy, protože navazuje na pravidelné linky do Německa, Belgie, Francie či Skandinávie, kde žije početná arménská komunita.

Arménské hlavní město Jerevan s horou Ararat v pozadí

FOTO: Profimedia.cz

„V posledních letech stoupá obliba zakavkazských destinací také mezi českými cestovateli, proto pevně věříme, že si linka najde oblibu i v České republice,“ doplnil Tóth. ČSA se na pravidelnou linku mezi Prahou a Jerevanem vracejí po téměř čtyřech letech. V minulosti byla v provozu mezi lety 2003 až 2014.

Láká i na dobré jídlo a pití



A čím je tedy Arménie pro české turisty zajímavá? Jedním z hlavních lákadel jsou krásné historické kláštery a kostely, kterých je v této křesťanské zemi rozeseto obrovské množství. Aktivní turisty jistě budou lákat treky divokou přírodou po Kavkazu a ti, co mají rádi pohodlí, si mohou v městech vychutnávat tamní gastronomické pochoutky s dobrým vínem a vyhlášeným koňakem.

Klášter Geghard

FOTO: Profimedia.cz

Na linku bude nasazen Airbus A319. V obou směrech se bude létat dvakrát týdně, z Prahy v úterý a pátek večer, z Jerevanu ve středu a v sobotu brzy ráno. Cesta do arménské metropole bude trvat zhruba 3 hodiny a 45 minut, opačným směrem 4 hodiny. K dispozici budou letenky i v základním balíčku, který nezahrnuje přepravu zapsaného zavazadla. Zpáteční letenky budou k dostání od 9261 korun.