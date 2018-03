Za polárním kruhem vyroste hotel, který bude umět produkovat energii

V Norsku do roku 2021 vyroste první energeticky pozitivní hotel na světě. Znamená to, že působivá kruhová budova dokáže sama vyrobit energii, a navíc by jí měla spotřebovat jen malou část. Stát bude za polárním kruhem u ledovce Svartisen a nabídne tak výhled na okolní fjordy, informovaly servery CNN a Independent.