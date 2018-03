Před lety byla návštěva Rwandy pokoušením osudu, nyní je vše jinak

Psal se rok 1994 a ve Rwandě probíhala genocida. Genocida, která byla trochu jiná v tom, že už ji moderní média pokrývala, a svět tak věděl, co se děje. I tak se do Rwandy a jejího hlavního města Kigali dlouho žádní turisté neodvážili. Situace se však změnila a do Rwandy nyní proudí více turistů něž kdy v historii.