Archeologové v Izraeli odkryli téměř 2000 let starou mozaiku

Archeologům se povedl unikátní nález. V izraelské přímořské osadě Caesarea objevili zhruba 1800 let starou barevnou mozaiku. Překvapení bylo o to větší, že ji odkryli zcela náhodou při opravě mostu, po němž se do starověkého přístavního města vstupovalo. Informovala o tom agentura Reuters.