Ve Švýcarsku jsou lanovky často jediným způsobem přepravy z vysokých horských vrcholků do údolí. Děti je často využívají jako dopravní prostředek pro cestu do školy. Dráha ze Schwyzu do Stoosu má spojit obě obce, ale posloužit také jako turistická atrakce.

Válcové kabiny mají udržet cestující ve vzpřímené poloze.

FOTO: Profimedia.cz

Stavba takzvané Stoos Bahn zabrala 14 let, což bylo o dva roky déle, než se plánovalo, a stála 52 miliónů švýcarských franků (1,14 miliardy korun). Podle mluvčího dráhy Ivana Steinera jsou na projekt nicméně všichni velmi hrdí.

Cesta trvá kolem čtyř minut.

FOTO: Profimedia.cz

Speciální válcové kabiny mají tu funkci, že cestující v nich po celou dobu zůstanou ve vzpřímené poloze, nehledě na to, jak moc je terén strmý. Dráha je dlouhá 1720 metrů a ve svém nejprudším úseku lanovka stoupá pod úhlem 47,70 stupňů.

Jedna kabina pojme kolem 34 pasažérů. I cesta je velmi krátká, trvá kolem čtyř minut.