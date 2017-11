Podle britského Telegraphu je snímek through the keyhole mezi fotografy krajinek jakýmsi pomyslným svatým grálem. Onen kouzelný přírodní výjev spočívá v tom, že je slunce tak nízko nad horizontem, že prosvítá skrze skalní oblouk, který může připomínat právě klíčovou dírku. V podobné pozici je ovšem možné ho zachytit právě pouze v období zimního slunovratu, a to kvůli specifickému natočení Země a její pozici vůči Slunci.

Snímek je možné pořídit jen v určitou denní dobu, a to při východu slunce a není radno přijít pozdě. Svítání přichází rychle a opozdilci by mohli jedinečný přírodní úkaz propásnout. Co se týče období, Telegraph upozorňuje, že svítání „skrze klíčovou dírku” je možné pozorovat zhruba od poloviny prosince do půlky ledna. Často se jedná o kratochvíli, kterou si lidé dopřávají během vánočních rán nebo na Nový rok.

FOTO: Profimedia.cz

„Východ slunce zvaný skrz klíčovou dírku může být spatřen jen v určitý čas v roce, a to díky pozici Země, přesnému času a geografické poloze,“ tvrdí fotograf krajin Matt Pinner, rodák z anglického hrabství Dorset, kde se skalní oblouk nachází. „Jedním ze způsobů, jak se ujistit, že stojíte na správném místě ve správný čas, je použít nějakou z aplikací pro fotografy, která vypočítává dráhu i čas pohybu slunce v kteroukoli roční dobu,“ dodal.

FOTO: Profimedia.cz

Svítání lze pozorovat jedině z pláže, ale i zde je důležité najít to správné místo, aby sluneční paprsky procházely skrze oblouk. Podmínkou je samozřejmě i jasná obloha. Kdo nechce fotit, může se jen kochat hrou, kterou příroda u Durdle Door vytváří. Jen je dobré se hodně teple obléct — přeci jen bývají zimní rána velmi chladná a ještě přímo na pobřeží.