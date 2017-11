Ve stálé expozici má pobočka 235 uměleckých děl, na zahájení jich je pro návštěvníky připraveno přes šest stovek. Je mezi nimi například busta Alexandra Velikého, obrazy evropských mistrů od Leonarda po Picassa nebo třeba instalace čínského umělce Aj Wej-weje. Většina zápůjček je z Francie, kromě Louvru například z Musée d’Orsay a dalších.

V muzeu naleznou návštěvníci díla od da Vinciho i Picassa.

FOTO: Kamran Jebreili, ČTK/AP

Muzeum, které se skládá z 55 budov zastřešených stříbrnou kupolí, postavili na základě projektu francouzského architekta Jeana Nouvela. Stavba spolkla přes miliardu dolarů (22,13 mld. korun) a za právo užívat jméno Louvre do roku 2037 zaplatí muzeum pařížské „matce“ bezmála půl miliardy dolarů.

Kupolovitá střecha má průměr 180 metrů. Pokrývá ji 7850 kovových geometrických útvarů, které tvoří mřížkový vzor připomínající krajku s arabskými motivy, jíž do budovy proniká světlo. „Je to slunečník, který vytváří záplavu světel,“ popsal střechu sám Nouvel. Komplex budov se stavěl deset let za časté kritiky špatných podmínek přistěhovaleckých dělníků.