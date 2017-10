V říjnu byl na sedmém staroměstském pilíři instalován sokl s anděly. V úterý na něj má být umístěna nadživotní světcova socha. „Na Karlův most bude osazena věrná sekaná kopie z dílny zkušeného sochaře a restaurátora Jiřího Kačera,“ uvedla Michaela Vrchotová z městské galerie, pod niž veřejné pražské plastiky spadají.

Originál zatím zůstane v depozitáři a bude se restaurovat. Na Karlův most se obvykle vracejí kopie soch. František Borgiáš byl jezuita, do řádu vstoupil ve svých 40 letech poté, co mu zemřela žena a zajistil osm dětí. Stal se jedním z nejuctívanějších řádových světců.