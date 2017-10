Dráha se táhne mezi horou Gumo a končí nedaleko chrámu Gyeongchung. Jezdci na ní mohou jet rychlostí až 120 kilometrů v hodině. Se svou délkou 3186 metrů je o polovinu delší než dosavadní jihokorejský rekordman, překonala i dosavadní nejdelší ziplinouvou dráhu v Asii, jež se nachází v kazašském zábavním parku Lesnaya Skazka a otevřela se teprve loni.

Paradoxní je, že nejdelší zipline uznaný Guinnessovou knihou rekordů se nachází v portorickém zábavním parku Toro Verde a měří „pouze” 2530 metrů. Konkurence mu roste ve Spojených arabských emirátech, konkrétně v emirátu Rás al-Chajma, tamní zipline by měl být ještě o něco delší. [celá zpráva]

Jak se ovšem zdá, Jihokorejci oba konkurenty zcela rozcupovali — tedy za předpokladu, že se v SAE nerozhodnou dráhu, jež se má letos v prosinci otevřít, ještě o kilometr prodloužit.

Nová dráha v Koreji je součástí turistického projektu regionu Hadong. Ten je spuštěn už od roku 2015 a jeho cílem je vybudovat nejen novou infrastrukturu, ale také atrakce, které by do oblasti přitáhly další návštěvníky. Součástí by měly být například i nové lanovky nebo jednokolejky zvané monorail.