Expozice The Making of Harry Potter není ve Warner Bros. studiích žádnou výraznou novinkou. Otevřela se v roce 2012, tedy zhruba rok po posledním filmovém dílu, neustále se však rozrůstá a v průběhu roku hostí nejrůznější krátkodobé výstavy. Prohlídka expozice v současné podobě vyjde zhruba na tři hodiny a více, je totiž skutečně rozsáhlá a plná vjemů.

Samotná cesta začíná pro mnohé turisty už kouzelným doubledeckerem, který do studií z londýnského předměstí jezdí. A ve vstupní hale studia se pocit euforie už jen násobí. Prohlídky na konkrétní datum je nutné si rezervovat s dostatečným předstihem, bývají totiž beznadějně vyprodané. Na místě už stačí jen počkat až se sejde větší skupina a prohlídka může začít.

Do studií pravidelně jezdí kouzelné doubledeckery.

FOTO: Michael Švarc, Novinky

Startuje se krátkou a zábavnou instruktáží o tom, co se smí a nesmí dělat, kde se může fotit a na co se nesmí sahat — rekvizity, kostýmy i masky jsou autentické a unikátní. Všechny se objevily v některém z osmi filmů a jsou tudíž nenahraditelné. Po instruktáži se dav přesune do kinosálu, kde se promítne krátký film, v němž expozici představí trojice ústředních herců. Pak se plátno zdvihne a za ním už čekají dveře do skutečné bradavické Velké síně.

Do nejmenšího detailu

Od této chvíle je prohlídka individuální, není třeba se držet ve skupině — vše si lze projít vlastním tempem. Dá se postupovat nicméně jen dopředu, proto už při úvodní instruktáži zaměstnanci zdůrazňují, aby si návštěvníci vše dobře prohlédli. Zbytek je už čirá fantazie a radost. Kromě Velké síně se zde nacházejí například skutečné kulisy společenské místnosti nebelvírské koleje, Brumbálova pracovna či sklepní učebna lektvarů.

Za dveřmi do Velké síně začíná skutečná prohlídka.

FOTO: Michael Švarc, Novinky

Místnosti jsou opatřeny autentickými rekvizitami a také videi, kde tvůrčí designéři, maskéři a kulisáci popisují, jak se který objekt vyráběl. Předměty se po stisknutí tlačítka hýbou, návštěvníci tak mohou pozorovat například, jak kouzelná žehlička sama žehlí prádlo nebo jak jehlice pletou svetr. A to je jen zlomek toho, co lze spatřit.

Expozice neopomíná snad žádný aspekt z Harryho Pottera, dostane se i na kouzelnický sport famfrpál a zájemci se mohou proletět na koštěti před zeleným plátnem, na kterém se klíčuje pozadí.

Všechny kostýmy jsou autentické a objevily se v některém z filmů.

FOTO: Michael Švarc, Novinky

Ve studiích stojí také nástupiště 9 a 3/4 s bradavickým expresem v životní velikosti.

FOTO: Michael Švarc, Novinky

Výstava je rozdělena do dvou budov nazvaných J a K, to podle autorky J. K. Rowlingové. Spojuje je krátká venkovní část. V první z budov lze najít především kulisy, jakožto i krátkou instalaci Zapovězeného lesa, která je letošní novinkou a je možná vůbec nejpůsobivější. Hýří to v ní světelnými a zvukovými efekty, které jí dodávají na opravdovosti. Dalšími úžasnými kulisami je například nástupiště 9 a 3/4 s bradavickým expressem, který si lze celý projít.

Druhá z budov se pak věnuje především výrobní části. Najdou se zde masky skřetů a dalších tvorů z kouzelného světa, dále pak skici a modely lokací z Harryho Pottera. Procházkou kulisami Příčné ulice se výstava pomalu blíží ke svému závěru a končí kolosálním modelem Bradavic, který sloužil k natáčení různých kamerových průletů a celkových pohledů na hrad. V tuhle chvíli se musí podlomit nohy i té nejzarytější ledové královně.

Obří model Bradavic je vrcholem prohlídky.

FOTO: Michael Švarc, Novinky

Pak už nezbývá nic jiného než ukončit návštěvu v kouzelnickém obchodě, kde se dá najít snad vše, na co si fanoušek Harryho Pottera vzpomene. Od oblečení s erby jednotlivých kolejí, až po autentické kouzelnické hůlky — které jsou mimochodem velmi dobře zpracované — hrnky, rohožky nebo cukrovinky. Chybět tu nesmějí čokoládové žabky či Bertíkovy fazolky.

Připravte si ovšem peněženky. Cena jednoho balení čokoládové žabky vyjde na necelých devět liber, tedy zhruba 260 korun. Oblečení i hůlky jsou ještě o poznání dražší. Stojí kolem 30 liber, za svetry, mikiny nebo dokonce hábity pak návštěvník zaplatí i přes 40 liber.

Další slavné filmy

V britských studiích Warner Bros. se v minulosti točily kromě Harryho Pottera i další filmy. Byly to například bondovka Zlaté oko, první epizoda Hvězdných válek s podtitulem Skrytá hrozba, slavný snímek Tima Burtona Ospalá díra nebo batmanovský opus Temný rytíř.

Celkově je ovšem návštěva Warner Bros. studií neskutečným zážitkem, na který se jen tak nezapomíná. Výstava je propracovaná do nejmenšího detailu a nic není ponecháno náhodě. A s přihlédnutím k tomuto faktu je cena lístku, jež činí zhruba 1100 korun, zcela úměrná. Nejen pro fanouška Harryho Pottera půjde o možná nejlépe investované peníze za poslední dobu.