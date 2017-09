Ještě před téměř 26 lety byl bývalý vojenský prostor Milovice obsazen sovětskými vojsky. Několik desítek kopytníků tu však na 160 hektarech už přes dva a půl roku nachází ráj na zemi. Podle Dalibora Dostála, ředitele České krajiny je největším problémem mizení otevřené krajiny. Stepní a lesostepní vegetace se však v Milovicích zachovala.

„Ti velcí kopytníci jsou jednak nejlevnější a zároveň nejlepší způsob péče o velké plochy otevřené krajiny“, řekl Novinkám Dostál. Jako první byli do Milovic v lednu 2015 přivezeni divocí koně a to z oblasti Exmooru v Anglii, kde tato zvířata žijí již stovky let. Za dva a půl roku se zde narodilo zhruba 35 mláďat, první narozená klisna dostala jméno Samhain.

Divocí koně byli do Milovic přivezeni v lednu 2015.

FOTO: Novinky

„Zpětně šlechtění pratuři byli přivezeni z Nizozemí, kde od roku 2008 odstartoval vědecký projekt zpětného šlechtění praturů, protože pratur jako takový byl člověkem ve středověku vyhuben. Ve stádě se nám letos narodila čtyři mláďata praturů, přičemž tři z nich již mají stejná zbarvení jako jejich rodiče. To poslední, které přišlo na svět během léta, má stále ještě dětské zbarvení, a to znamená, že mládě je výrazně světlejší a připomíná spíše lva než pratura,“ pokračoval Dostál.

Zubři, menší evropští příbuzní amerických bizonů, zde byli vysazeni z pěti polských rezervací, konkrétně sedm samic a jeden samec. Od té doby se zde narodila čtyři mláďata. „Zubři jsou plachá zvířata. Zároveň je zubr i největším savcem a obratlovcem, který se na evropském kontinentu vyskytuje. Je to původní živočišný druh, který se vyskytoval po tisíce let i na území dnešní České republiky. Ve středověku byl však vyhuben člověkem.”

Celá přírodní rezervace má 160 hektarů.

FOTO: Novinky

Díky spásání agresivní trávy kopytníky lze v Milovicích najít také řadu léčivých rostlin, díky nimž se do krajiny vrátilo 59 druhů denních motýlů, což je 42 procent všech denních motýlů, kteří žijí v celé České republice.