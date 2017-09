Vodní elektrárna se chlubí hned několika „nej”. Má největší spád v České republice, největší instalovaný výkon — 650 megawattu — a chlubí se největší vodní turbínou v Evropě. V roce 2005 se navíc zařadila mezi sedm největších divů Česka.

Plocha horní nádrže pokrývá plochu patnácti fotbalových hřišť.

FOTO: Novinky

Horní nádrž se nachází v nadmořské výšce 1350 metrů a z bezpilotního letadla, dronu, je na ni neskutečný pohled. „Elektrárna se skládá ze dvou nádrží, z horní a dolní, a z podzemní kaverny. V podzemní kaverně jsou umístěny dvě soustrojí, každé o výkonu 325 megawattů. V době přebytku elektrické energie, zejména v noci, přečerpáváme vodu z dolní nádrže do horní a odebíráme přebytečnou elektrickou energii,” vysvětlil Novinkám princip fungování elektrárny vedoucí Vítězslav Chmelař.

Dodal, že v době nedostatku elektrické energie naopak dodávají tuto energii tím, že pouští vodu z horní nádrže do dolní.

Blackout nehrozí

Přečerpávací vodní elektrárny si dokáží energii v podobě nakumulované vody samy uložit. Akumulovaná energie se pak využívá k výrobě elektrické energie. Je to zatím jediný nástroj, jak uchovat větší množství elektrické energie na delší dobu. Proto je minimální riziko blackoutu, tj. výpadku dodávky elektřiny.

Dlouhé stráně mají také největší reverzní turbínu ve střední Evropě.

FOTO: Novinky

„Česká republika je díky svému umístění v srdci Evropy relativně dobře zajištěná ze zahraničí a vlastními zdroji. To znamená, že pro blackout by musel nastat výpadek většího počtu zdrojů v České republice a zároveň by nesmělo být možno koupit si elektřinu ze zahraničí,“ řekl Chmelař.

Jde vyrazit i na exkurzi



Na Dlouhé stráně je možné přijet jako jednotlivec nebo i v rámci hromadné výpravy. Na vrchol Medvědí hory, odkud je to k horní nádrži čtyři kilometry po asfaltce nebo dva kilometry lesem, vás vyveze jediná šestisedačková lanovka v Česku. Pokud máte zájem navštívit i útroby elektrárny, je nutné si předem zarezervovat exkurzi.

Exkurze zahrnuje i pohled do skrytých hal pod nádržemi.

FOTO: Novinky

V létě elektrárnu Skupiny ČEZ navštívil už milióntý návštěvník. Svým magickým vzezřením zkrátka fascinuje.