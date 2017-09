Praha



Dožínky na Letné

Národní zemědělské muzeum o víkendu pořádá tradiční dožínky. Program, který se letos koná na Letenské pláni si užijí děti i dospělí. Pro malé návštěvníky je totiž připraveno pásmo pohádek, ukázky historických zemědělských strojů. Větší publikum se může těšit na koncerty, ale také rybí a zvěřinové speciality. Více informací zde.

Sportovní festival

Putovní festival Sporťáček dorazí v sobotu do Prahy. Představí se na něm desítky sportů, které si budete moci spolu s dětmi vyzkoušet a třeba v nich vaše ratolesti najdou zalíbení. Míčové hry, lyže, motokáry, ale třeba i lukostřelba či lakros. Připraveny jsou i přednášky nebo autogramiády se slavnými sportovci. Podrobnosti naleznete zde.

Ladronkafest

Festival, který se v sobotu uskuteční na Ladronce, je primárně určen dětem, mládeži a studentům. Akce je zaměřena na trávení volného času, návštěvníci si budou moci vyzkoušet nejrůznější aktivity, sporty nebo se zapojit do kreativních workshopů. Současně probíhá i zábavně-kulturní program. Více zde.

Středočeský kraj

Hrnčířské trhy

Hrnčířské trhy v Berouně patří již k tradičním ranně podzimním akcím. Uskuteční se o tomto víkendu a představí se na nich kromě tradičních řemeslníků také kovotepci a vinaři. Pro mlsouny jsou připraveny stánky s jídlem a vystoupí rovněž několik hudebních souborů. Akce se uskuteční na Husově náměstí. Více informací o letošním ročníku zde.

Středověké slavnosti

V rámci středověkých slavností, které o víkendu proběhnou v Jílovém u Prahy, se uskuteční třeba velkolepý historický průvod. Přeneste se do dávné historie a nechte se unést rytířskými souboji, dobovými tanci či hudbou. Zájemcům se představí také kat, který povypráví o svém řemeslu, připravena je i ohňová show.

Jihočeský kraj

Běh s profesionálem

Pokud máte rádi výzvy a chcete se překonávat, vyrazte na akci, která se v rámci projektu To dáááš uskuteční na šumavské Kvildě. Běžec René Kujan poběží na podporu vozíčkářů s poraněnou míchou. Zájemci, včetně dětí, se k němu budou moci přidat a absolvovat s ním dvoukilometrový běh na Jezerní slať nebo čtyři kilometry dlouhou trasu na Horskou Kvildu. Více se o dobročinné akci dozvíte zde.

Plzeňský kraj

Indiánské putování

Vydejte se do Plzně poznat kulturu původních obyvatel Severní Ameriky. Přeneste se do časů Divokého západu, kde na vás čeká spousta zábavy, her a dovednostních úkolů. Kromě toho, že nahlédnete do historie osidlování amerického západu, se sami na okamžik stanete kovbojem, indiánem či zlatokopem, budete střílet z luku či vrhat tomahawk. Více informací zde.

Karlovarský kraj

Dny evropského dědictví

V rámci kulturní akce Dny evropského dědictví se v sobotu zdarma zpřístupní Muzeum Cheb. Návštěvníci budou moci nahlédnout bezplatně do všech prostor a všech expozic, které jsou v muzeu k nalezení. Jsou to například výstavy o počátcích města, ale také obrazy a další historické exponáty. Podrobnosti zde.

Ústecký kraj

Mariánská pouť

V sobotu se uskuteční v Benešově nad Ploučnicí tradiční městská slavnost. Návštěvníci se mohou těšit na stánkový prodej, ale především na bohatý kulturní program. Pro děti je mimo jiné připraveno divadelní představení na nádvoří Horního zámku. Více zde.

Liberecký kraj

Jablonecká neděle

Pokud chcete neděli strávit aktivně, vypravte se na Jabloneckou neděli. Na akci si budete moci vyzkoušet během jediného dne různé druhy sportů. Akce je určena jak dospělým, tak dětem, které třeba svou srdcovou záležitost ještě neobjevily. Těšit se můžete mimo jiné i na kanoe nebo střelbu z laserových biatlonových zbraní. Podrobnosti zde.

Královéhradecký kraj

Stará řemesla

Sobota ve skanzenu v Krňovicích bude zaměřena na stará řemesla. Kromě toho, že se o nich mnohé dozvíte, budete si je moci zkusit i na vlastní pěst. Mezi dovednosti našich předků, které budou na akci prezentovány, budou například lámání lnu na košile, vrtání potrubí historickým způsobem nebo pečení chleba. Více zde.

Pardubický kraj

Vojenský dětský den

Pokud si vaše ratolesti rády hrají na vojáčky, navštivte s nimi v sobotu dětský den pod areálem Záchranné stanice Pasíčka v Boru u Skutče. Na akci se představí záchranné složky, kluby vojenské historie a další. Děti budou mít především možnost povozit se na vojenské technice, člunu či historickém kolopásu z druhé světové války. Více informací naleznete zde.

Vysočina

Oživený zámek

Zámek Náměšť nad Oslavou o víkendu ožije historickým veselím. Tématem letošního ročníku dobové akce bude císařovna Marie Terezie. Prostory zámku se rozezní hudbou, připravena je zinscenovaná rekonstrukce událostí z historie zámku. Chybět v ní nebude humor ani drama. Netradiční prohlídky je lepší si včas rezervovat. Podrobnosti zde.

Jihomoravský kraj

Řemesla na Špilberku

O víkendu se otevřou brány brněnského Špilberku, kde se budou moci návštěvníci seznámit s prací středověkých řemeslníků. Poznáte cihláře, kameníky, stavitele, kováře a další šikovné profesionály, bez kterých by v minulost hrad ani nevznikl. Připraven je i další zábavný a hravý program. Detaily se dozvíte zde.

Olomoucký kraj

Výlet s překvapením

Chcete o víkendu vyrazit na výlet s překvapením? Pak vyrazte v sobotu na poslední letní díl série Větrání. Cíl cesty se totiž zájemci dozvědí až na místě srazu před hlavním nádražím v Olomouci. Je třeba si ovšem vzít obuv vhodnou do horského terénu. Jízdné účastníky nevyjde na více než 200 korun. Více zde.

Zlínský kraj

Evropské dědictví v Napajedlech

Projekt Dny evropského dědictví otevře rovněž několik památek v Napajedlech. Při akci se otevírají a zpřístupňují místa, která bývají jindy třeba i nedostupná. V Napajedlech to bude radniční věž, městské muzeum a kostel sv. Bartoloměje. Do muzea je vstup o 50 procent levnější, do zbylých dvou památek zcela zdarma. Více informací zde.

Moravskoslezský kraj

Šermířské klání

V sobotu se ve Štramberku uskuteční šermířské klání s dobovým jarmarkem. Ulicemi bude znít řinčení mečů a tóny dobové hudby. Pro děti jsou nachystané zábavné programy, včetně zkoušení rytířské zbroje, ukázek mučící techniky, práce s dravci nebo šermířské pohádky a taškařice. Podrobnosti najdete zde.