O ukončení činnosti bambusových vlaků, kterým se v Kambodži říká norry, se mluví už drahnou řádku let. Psaly o tom velké zahraniční servery jako třeba BBC, ale i nejrůznější cestovatelé na svých blozích. Dnes vyhledávaná turistická atrakce se však drží zuby nehty a brání se plánované modernizaci, seč jí síly stačí. Podle agentury AP je její budoucnost ovšem značně nejistá.

Hlavní železniční tratě podél thajské hranice totiž v současnosti procházejí modernizací, a jakmile renovace dorazí i do Battambangu, odkud bambusové vlaky jezdí, budou muset ukončit činnost. Trať by byla natolik vytížená, že by po ní norry zkrátka jezdit nemohly.

Vozítkům se přezdívá norry.

FOTO: Profimedia.cz

Jelikož ale není jisté, kdy se na renovaci tohoto úseku dostane, turisté si mohou stále vychutnat svižnou projížďku na tradičním vozítku, jehož plošina je tvořena bambusovými tyčemi.

Místní z dráhy žijí

Vyjížďka trvá asi půl hodinky a v průměru ji řidiči nabízejí za 40 000 kambodžských rielů, což zní jako vysoká částka, ve skutečnosti se jedná zhruba o 200 korun. A to je navíc cena pro dva dospělé, děti jezdí zdarma, uvádí agentura AP. Pro řidiče to není bůhví jak perspektivní práce, sami si denně přijdou na nějakých 270 korun, a to ještě musejí z vlastní kapsy platit benzín.

„Vláda chce údajně norry zavřít. Já na dráze pracuji už 20 let, díky ní jsem živ. Nevím, jak se zvládnu postarat o rodinu, pokud nebudeme moci jezdit,“ cituje jednoho z řidičů Kitha Sokuna agentura AP. Mnoho z pracovníků dráhy žádá vládu, aby našla nějaké jiné místo, kde by bambusové vlaky mohly jezdit a oni tak nepřišli o živobytí.

Sami Kambodžané používají vlaky k převozu nejrůznějších věcí.

FOTO: Profimedia.cz

Nejsou to totiž jen samotní řidiči, kdo díky této turistické atrakci profituje. Podél kolejí si spousta Kambodžanů otevřela krámky s nejrůznějším zbožím, kde se turisté po cestě zastavují a pořizují suvenýry. „Chystají se to tady prý zavřít. V takovém případě bych se neměla, jak postarat o rodinu. Slyšela jsem zvěsti, že by se opodál měla otevřít nová dráha, tak bych šla a prodávala tam,“ tvrdí majitelka obchůdku s uměním Kahn Leková, která si vydělává prodáváním svých maleb.

Bambusové vlaky se nevyužívají pouze pro přepravu osob, ale třeba i pro přepravu nejrůznějších plodin, hlavně rýže, které norry unese až tři tuny. Rychlost, kterou bambusový vláček frčí je zhruba 20 kilometrů v hodině. I samotní turisté ale doufají, že tato tradice zůstane zachována, nejen kvůli místním obyvatelům.