Odborníci tvrdí, že tento jev nebyl očekáván dříve než v srpnu či září tohoto roku. Rozkvět, který přišel o téměř dva měsíce dříve, prý způsobily silné dešťové srážky.

Během celého roku Atacama láká turisty na nedotčené pláže na svých okrajích, do národních parků, nádherných horských krajin a chráněných přírodních oblastí.

„Je to úžasné, opravdu jedinečné. Jsem šťastná, že to můžu vidět. Je to důkaz toho, že sever není tak suchý a hnědý, jak lidé říkají. Je to tady opravdu překrásné," uvedla jedna z návštěvnic pro agenturu Reuters.

Aktuálně tak mají turisté o důvod víc, proč toto úchvatné místo navštívit. Odborníci na lesnictví však naléhají, aby žádným způsobem nenarušovali tento zázrak přírody a využívali pouze vyznačené stezky.