Praha



Otevřené zahrady

Druhý červnový víkend se v Praze uskuteční další ročník Víkendu otevřených zahrad. Při něm budou mít zájemci možnost nahlédnout na běžně nepřístupná místa a poznat je novým způsobem. V mnoha zahradách je přichystán doprovodný program, který mimo jiné zahrnuje komentované prohlídky nebo koncerty. Více informací o akci najdete zde.

Festival Prosecca

Pokud máte rádi italské šumivé víno, dorazte v sobotu do Sadů Svatopluka Čecha. Na festivalu zaměřeném především na Prosecco budete moci ochutnat více než 100 vzorků, které budou osobně prezentovat italští vinaři. Dále se ale můžete těšit i na nejrůznější pochoutky, nebude chybět ani zmrzlina. Další informace zde.

Avon pochod

Na podporu ženám s rakovinou prsu, ale i jako akce, která si klade za cíl prevenci, se v sobotu koná tradiční Avon pochod. Zapojit se do něj mohou samozřejmě i muži. Vyráží se v pravé poledne ze Staroměstského náměstí směr Štvanice. Na odpoledne je pak přichystán hudební program, kterého se mimo jiné zúčastní kapela Sto zvířat nebo Michal Hrůza. Více zde.

Středočeský kraj

Den Kozla

V pivovaru ve Velkých Popovicích se v sobotu uskuteční polokulatý 25. ročník tradičních oslav piva Den Kozla. Jak už z charakteru akce vyplývá, návštěvníci se mohou těšit hlavně na pivo, dobré jídlo a polévky, v neposlední řadě i na doprovodný hudební program. Vstup na akci je navíc zcela zdarma. Více informací naleznete zde.

Otevřené zahrady

Podobně jako v dalších koutech republiky, také ve Středočeském kraji se v sobotu a neděli koná Víkend otevřených zahrad. Při něm mají zájemci možnost spatřit mnohdy nepřístupné zahrady či parky, ve kterých je navíc připraven doprovodný program. Ve středních Čechách to jsou například pozemky u zámku Veltrusy-Ostrov, v Hořovicích, Průhonickém parku či na zámku Kačina a mnoha dalších místech. Detaily najdete zde.

Jihočeský kraj

Retro Party

V Českých Budějovicích se můžete v sobotu zúčastnit hudebního festivalu, který přiveze spoustu legendárních interpretů československé hudby. Hlavním hostem bude Karel Gott, dále se můžete těšit na Olympic, Petera Nagyho, Petra Koláře nebo Těžkej Pokondr či Oceán. Jelikož se akce koná pod záštitou dánského cideru Somersby, můžete se těšit na tento letní nápoj, ale i na pivo a další občerstvení.

Plzeňský kraj

Den vojska

Na 28. ročník skutečně masivní ukázky současné i historické vojenské techniky můžete dorazit v sobotu do obce Bahna u Strašic. Návštěvníci se mohou těšit na zinscenované ukázky některých okamžiků první světové války, z válečné operace na východní i západní frontě či na území protektorátu. Milovníci techniky si budou moci prohlédnout na 257 kusů současné pozemní techniky nebo i stíhačky. Více informací zde.

Karlovarský kraj

Den otevřených dveří

Karlovarské sklárny Moser pořádají v sobotu den otevřených dveří. Při něm si budou moci zájemci prohlédnout sklárny s průvodcem, ale ke zhlédnutí bude i prezentace mistra rytce, malířského mistra, leštění, malování a mnoho dalšího. Vstupné je samozřejmě zdarma. Více se dozvíte zde.

Ústecký kraj

Pivovarské slavnosti

V Ústí nad Labem proběhnou v sobotu tradiční slavnosti piva. Ty kromě zlatavého moku přinesou především bohatý hudební program plný tuzemských hvězd. Zahrají třeba Hana Zagorová, Ewa Farna nebo kapela No Name. Návštěvníci se ale mohou těšit i na spoustu lokálních a mladých uskupení. Vstupenky jsou v předprodeji za 160 korun, na místě za 240. Více zde.

Liberecký kraj

Spanilá jízda Járy Cimrmana

O víkendu se uskuteční tradiční spanilá jízda Járy Cimrmana aneb Na kole okolo Liptákova. Kromě bicyklů ovšem vyjedou i historická auta. V sobotu proběhne slavnost ke 4. výročí otevření majáku a muzea, které jsou proslulé osobě Járy Cimrmana zasvěceny. Samotná jízda se uskuteční v neděli a zastaví se až v Tanvaldu-Šumburku u kostela. Co vše akce nabídne se dozvíte zde.

Královéhradecký kraj

Historie zdravotnictví

Nemocnice nikdo moc nemusí. Pokud vás ovšem zajímá, jak vypadala zdravotní péče především v období první republiky, vyrazte na výstavu, která se koná v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Expozice nazvaná Velká vizita! seznámí návštěvníky s historií zdravotnických pomůcek, domácí péčí a mnohým dalším. Akce trvá do 5. listopadu, jedná se o poslední možnost návštěvy před velkou rekonstrukcí muzea. Více najdete zde.

Pardubický kraj

Sraz historických kol

Na sobotu je v Poličce nachystán již 3. ročník srazu milovníků starých bicyklů. Návštěvníci se mohou těšit na moderovanou show, jejíž součástí bude závod kol, jízda kolem města nebo štafeta. Účastníci budou moci vyhrát věcné ceny, tou hlavní bude víkendový pobyt ve Velkých Pavlovicích pro dvě osoby. Na akci bude možné zakoupit i občerstvení i nápoje.

Vysočina

Jihlavské minipivovary

O víkendu se v Jihlavě uskuteční 7. ročník festivalu minipivovarů. Těšit se můžete na tradiční zlatavý mok od několika sládků z malých pivovarů, k tomu skvělé pochutiny a ve večerních hodinách rovněž na hudební program. Mimo to se můžete zajít podívat na evropské závody dřevorubců, které jsou s akcí spojeny. Veškeré podrobnosti najdete zde.

Jihomoravský kraj

Otevřené sklepy

Za dobrým vínem vyrazte v sobotu do Kyjova. Koná se zde další ročník oblíbených otevřených sklepů. Každý návštěvník, který si zakoupí vstupenku, bude moci ochutnat vzorky od 27 vinařů, kteří se do akce zapojili. Vinařství budou umístěna jednak v tradičních sklepech, ale také v historických prostorách kyjovské radnice nebo sklepních prostorách městských domů. Vstupné je 500 korun. Co vše zahrnuje si můžete přečíst zde.

Olomoucký kraj

Čokoládový jarmark

Čokoládovna Troubelice zve na sobotní jarmark. Můžete se těšit na rozmanité prodejní stánky, které nabídnou sladké i slané speciality, ale i dobré pití. Chybět nebude ani ochutnávka čokoládových pochoutek. K zakoupení budou rovněž další regionální výrobky nebo také přírodní kosmetika. Vstup na akci je zdarma. Více najdete zde.

Zlínský kraj

Vybarvený běh

Druhou červnovou sobotu proběhne v Kroměříži zahájení letošní turistické sezóny. Stěžejním bodem programu bude Vybarvený běh, závod, který se nese v duchu tradičních duhových závodů, kde nejde o časy a výkony, ale hlavně o radost z pohybu a zábavu. Start i cíl bude na Velkém náměstí, trasa vede centrem města. Více zde.

Moravskoslezský kraj

Garden Food Festival

Všichni milovníci dobré gastronomie jsou zváni do Ostravy, kde se poprvé uskuteční Garden Food Festival. Na návštěvníky budou čekat špičkové pokrmy z lokálních restaurací, ale i delikatesy tuzemských šéfkuchařů. Hlavní hvězdou akce bude Zdeněk Pohlreich, ale objeví se i další hvězdy české gastro scény, jako třeba specialistka na asijskou kuchyni Kamila Kamu Rundusová a další. Více informací najdete zde.