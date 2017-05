S nápadem přišli v městě Belo Horizonte a má přilákat návštěvníky, kteří nemají rádi odloučení od svých chlupatých společníků. „Snažíme se porozumět lidem a chceme je něčím potěšit. Otevření prostoru pro psy je prvním krokem ke spojení lásky k fotbalu a lásky ke zvířatům,“ tvrdí manažer stadionu Samuel Lloyd. Projekt je zatím ve zkušební fázi a čeká se, zda se osvědčí. Zatím se mu daří, box na tribuně otevřel před necelým měsícem a zájem o něj rozhodně neubývá, ba naopak.

Podle některých přítomných diváků to i mnohdy vypadá, že psi celou hru sledují s opravdovým zaujetím, i když za tím se může skrývat touha vběhnout na hřiště a honit se za míčem. Pro mazlíčky, které by snad sezení na tribuně už nudilo, je vzadu připravena hrací zóna, kde mohou skotačit s ostatními čtyřnohými návštěvníky.

Návštěvníci procházejí výběrem



Vstup na tribunu s mazlíčky ovšem není umožněn každému, předchází mu poměrně složitá cesta. Majitelé psů musejí sdílet fotografii svého parťáka na sociální síti Instagram. Vedení stadiónu pak jednotlivce vybírá a posílá jim dotazník ohledně chování jejich zvířete. „Sezení v boxu umožňujeme jen těm psům, kteří jsou dobře vychovaní a nebudou šílet z toho, že je kolem nějakých 62 000 lidí,“ dodává Lloyd.

V dotaznících tedy majitelé psů odpovídají na to, jak jsou jejich mazlíčci vychovaní, trénovaní, klidní a jak vycházejí s ostatními psy. Díky tomu k žádným problémům zatím nedošlo.

Podle dosavadních návštěvníků se navíc jedná o příjemný zážitek. „Spousta lidí bere psa jako člena rodiny, takže s ním chtějí zkrátka sdílet i něco takového, jako je fotbalový zápas přímo na stadiónu,“ tvrdí jedna z návštěvnic Marcela Carrarová. Další z fanynek, Jessica Vilaca, dodává, že je dobře, že nemusela nechat svého psa doma. „Bylo velmi napjaté sledovat hru s mým psem,“ tvrdí.

Chlupáči mají vstup zdarma a zůstane to tak po celou dobu, co bude projekt běžet. Box by měl být dostupný při téměř každém zápasu, co se na stadiónu uskuteční.