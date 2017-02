Jak se tam dostat?

Z Prahy pojedete přes Plzeň a Mnichov nebo přes České Budějovice a Salcburk. Dále potom okolo Innsbrucku a přes Brennerský průsmyk po italské dálnici A 22. Po sjezdu na Chiusa-Val Gardena se pokračuje po silnici číslo 242, po níž se dostanete do oblasti Seiser Alm. Vjezd do ní je povolen jen těm, kteří jsou v některém tamním zařízení ubytováni. Pro ostatní je vhodné ubytovat se např. v obci Seis nebo St. Ulrich, odkud vedou lanovky na sjezdovky v Seiser Alm.

Cesta je dlouhá asi sedm set kilometrů, s přestávkami 8,5 hodiny. Z Brna je nejlepší směr přes Mikulov, na Linec a přes Salcburk, cesta je o něco delší, asi 750 km, proto je dobré počítat i s delším časem. V Itálii i v Rakousku jsou dálnice placené. V Rakousku bude stačit 8,90 eura na desetidenní dálniční známku, v Itálii platíte za projeté úseky. Jízda přes Brennerský průsmyk je zpoplatněna devíti eury v jednom směru.



Za méně peněz víc muziky

Pokud do Seiser Alm zavítáte po 19. březnu, můžete využít některou ze zvýhodněných nabídek týdenních pobytů v některých zdejších hotelích. Děti do osmi let mají ubytování zdarma a do 12 let pak 50% slevu.

A od 19. března bude v celém Seiser Alm znít skvělá hudba. Již řadu let se tu totiž koná akce s názvem Swing on Snow. Sjezdovky, náměstíčka, horské chaty a chalupy budou hostit mnoho hudebních skupin. Osmidenní přehlídka je skvělá v tom, že kapely můžete potkat skutečně kdekoliv. Uslyšíte nejrůznější hudební styly - mix jazzu, soulu, popu a klasické hudby.

www stránky

seiseralm.it, jiznityrolsko.cz, saltria.com/en, valgardena.it/en