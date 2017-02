Den svatého Valentýna byl v Británii pošmourný a deštivý, přesto se mnoho zvědavců vypravilo na vlaková nádraží po trase z Settlu do Carlisle, aby aspoň na chvíli spatřili naživo železniční legendu.

Vedení Severních železnic se rozhodlo po půl století dočasně zprovoznit dopravu parním vlakem přes ikonickou krajinu Yorkshire Dales. O prohlídky a provoz parní lokomotivy, která je hluboce zakořeněna do britského povědomí, byl v posledních letech obrovský zájem, a proto chtěly dráhy aspoň částečně zájemcům vyhovět.

„Spousta lidí jen stála u tratě a v úžasu sledovala. Zvedali oči od telefonů, tabletů, novin a byli naprosto konsternovaní. Projel kolem nich parní vlak a oni se díky němu propadli v čase,“ řekl Graeme Bunker, vedoucí prací charity A1 Steam Locomotives Trust, která vlak pomáhala postavit.

Tornado 60163 je od 60. let vůbec první zkonstruovanou parní lokomotivou ve Velké Británii a bez dobrovolných příspěvků nadšenců a dárců by se dnes na kolejích ani neukázala. Její konstrukce, která stála přes tři milióny liber, trvala 18 let a byla dokončena v roce 2008.

O romantickou jízdu je mezi Brity ohromný zájem a lístky jsou již prakticky vyprodané. Vlak na svou trasu vyjíždí čtyřikrát denně – přejíždí například i přes fotografy velmi oblíbený viadukt Ribblehead. Železniční spoj Settle–Carlisle, po kterém Tornado bude až do 18. února projíždět, je tímto opět slavnostně zprovozněn po loňské uzávěrce, kdy na trase došlo k sesuvu půdy.

„Lidé nám každý rok volají a ptají se po exkurzích. Ten obrovský zájem nás nepřekvapuje, jsme za něj velmi rádi,“ řekla Josephine Shoosmith, manažerka projektu. „Parní vlak má pro lidi stále neodolatelné kouzlo,” uzavřela.