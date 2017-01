Sáňkařská dráha ve Špindlerově Mlýně je dlouhá zhruba tři kilometry s převýšením až 400 metrů. Otevřena je denně od 10 do 17 hodin. Večerní jízdy na osvětlené dráze pak probíhají od úterý do soboty od 18 do 21 hodin. Záleží ale samozřejmě, jako všude jinde, na aktuálních podmínkách.

Start se nachází poblíž Špindlerovy boudy, kam vás doveze autobus určený pro přepravu sáňkařů. Ten vyráží každou hodinu z odjezdového místa v centru města. Cíl je pak na Dívčích lávkách.

„Je to rozděleno do zhruba čtyř úseků, protože dráha třikrát křižuje silnici. Vždy před silnicí jsou cedule a bezpečnostní matrace se sítěmi, takže silnice se nedá přejet, ale musí se přejít,“ řekl Novinkám Jan Duda, spolumajitel sáňkařské dráhy ve Špindlerově Mlýně.

Cena je 240 korun a zahrnuje cestu autobusem na start, půjčení saní, jízdné na dráze a případný odvoz z cíle zpět do centra města. Čtyřčlenná rodina tu zaplatí 850 korun a děti bez saní do sedmi let jsou zdarma.

V Janských lázních vstup na dráhu zdarma



V Janských Lázních se můžete projet po Černohorské sáňkařské cestě, která měří zhruba 3,5 kilometru s převýšením 560 metrů. Provozní doba sáňkařské cesty je od 9 do 16 hodin. Vstup na dráhu je zdarma, dostanete se na ni ale kabinkovou lanovkou, za kterou zaplatí dospělý 160 korun, junior nebo senior 140 korun a dítě 110 korun.

Saně si můžete půjčit buď za 200 korun na půl den, nebo za 300 korun na celý den. Po cestě se můžete pokochat například výhledem na Klausův důl.

„Sáňky na Černé hoře tu lidé využívali pro přepravu sena nebo také lidí už od poloviny 16. století. Zhruba od poloviny 19. století to tu byla už i zábava pro lidi, kteří přijeli sem do Krkonoš na rekreaci. V Janských Lázních byl také v roce 1913 první sáňkařský vlek, který měřil kilometr,“ řekla Novinkám Zina Plchová, mluvčí společnosti provozující sáňkařskou dráhu na Černé hoře.

Večerní sáňkování si můžete užít i v Dolní Moravě. Osvětlená sáňkařská dráha je otevřená v úterý, pátek a v sobotu, kdy si můžete užít jízdu v délce přibližně 2,5 kilometru. Dítě do 12 let tu neplatí nic, dospělí za jednu jízdu zaplatí 130 korun, za tři jízdy pak 290 korun. Za saně se platí vratná záloha 300 korun.

Přírodní 600 metrů dlouhou sáňkařskou dráhu najdete i u Skiareálu Klíny v Litvínově. Jedná se o přírodní cestu vedoucí lesem, jejíž dráha začíná u bývalé restaurace Sport. Využití je bezplatné, ani doba provozu není nijak omezena.