„Srážky z minulého týdne napomohly zvýšit vlhkost povrchové vrstvy půdy. Avšak v případě hlubších půdních vrstev a průtoků na řekách významnější zlepšení nepřinesly. V případě podzemních vod se dokonce počet míst, kde je pozorován stav silného a mimořádného sucha, zvýšil. Momentálně panuje na 56 % pramenů a dokonce na 68 % mělkých vrtů. Vzhledem k výhledu počasí lze očekávat spíše další pozvolné zhoršování parametrů sucha,” uvádí na svých stránkách Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Připočteme-li zákazy zalévání, které musela vydat spousta obcí po celé republice, stává se umění uspořit, zachytit a udržet srážkovou vodu na svém pozemku čirou nezbytností.

Kruhový svod se sběračem



Pro rodinné a rekreační domy se zahradou by tak mělo být v současnosti již naprostou samozřejmostí mít instalovaný inteligentní systém svodu na zadržení srážkové vody.

V praxi to znamená mít k okapovému svodu připojený alespoň obyčejný sud, z nějž je možné nasbíranou vodu používat na zalévání. U něj ovšem kvůli neregulovanému průtoku hrozní, že po naplnění přeteče a podmáčí okolí, a hlavně, že další drahocenná voda bude zbytečně unikat bez rozumného využití.

Kruhový svod se sběračem umožní odvést vodu do přichystaných nádob umístěných třeba až pět metrů od okapové roury.

FOTO: Rheinzink

Mnohem vhodnější variantou jsou proto moderní sběrače, jež dokážou vodu efektivně zachytit a převést do příslušného rezervoáru pro další využití.

„Sběrač je možné snadno namontovat dodatečně do běžného systému okapů. Kruhový svod se sběračem bezpečně zachytí více než 60 procent vody. Zbytek vody současně odejde s většími nečistotami pryč,“ vysvětlila Markéta Martinková ze společnosti Rheinzink.

„Nádoba navíc nemusí stát přímo u okapu, ale je možné ji mít i ve větší vzdálenosti díky až pětimetrové propojovací hadici,“ dodává.

Vodní hodiny

Mnoho zahrádkářů přešlo při závlaze zahrady od běžné konve k samozavlažovacímu systému složenému ze soustavy hadicí, rozstřikovačů apod.

Pokud je ovšem nechají zavlažovat příliš dlouho, mohou některé rostliny ulít, a hlavně, budou zbytečně plýtvat vodou.

Ideálním pomocníkem pro tento systém jsou tak vodní hodiny, které stačí jen načasovat a ony pak spustí závlahu v předem nastavené dny a hodiny, a poté ji zase vypnou.

Naučte se správně sekat trávník

Dokonale posečený trávník je možná hezký na pohled, z hlediska potřeb zahrady je ovšem zcela nefunkční. Nedokáže totiž zadržet vláhu.

Trávu proto v těchto dnech sekejte na nejvyšší stupeň délky, který sekačka umožňuje. Minimální výška by měla být 6 cm. Nezbytné je mít u sekačky ostré nože, aby trávu při sečení netřepily. Taková rychle žloutne, brzy usychá, a navíc je náchylná k chorobám.

Se správnou zálivkou pomůže i senzor vlhkosti. Půda by měla být zvlhčená do hloubky 20 cm.

FOTO: Hornbach

Při sečení v době sucha využívejte funkci mulčování. Mulč pomáhá chránit půdu před vysycháním a snižuje tak potřebu zavlažování. Pokud se na trávníku objeví žluté špičky stébel, trávník je bledě zelený anebo v něm roste plevel, má nedostatek živin. Trávník je potřeba hnojit, buď tekutými hnojivy, nebo hnojivy s dlouhodobým účinkem.

Nezbytné je zavlažovat trávník co nejblíže zemi. Voda, která ulpí na listech a stéblech rostlin, se v horkých dnech velice rychle vypaří. (Vlhkost by měla prosáknout do hloubky 20 cm.)

„Další variantou je být na období sucha připravený. Už při setí je dobré použít travní směs do sucha, která dobře přečkává i krátkodobé přísušky a snáší i střední zátěž. Od jara trávník nerozmazlujte víc, než je zdrávo. Trávu zavlažujte až v okamžiku, kdy to je opravdu nutné. V horkých dnech pak nemá zvýšenou spotřebu vody. Hodně druhů rostlin tak můžete trénovat, aby horká léta lépe ustály,” doporučuje David Benda, odborník ze společnosti Hornbach.

Vyschlý trávník po horkém létě je dobré na podzim provzdušnit vertikutačními hráběmi s drátky, které jej zbaví uschlé trávy. Prázdná místa je pak třeba dosít.