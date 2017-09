Tento článek nebyl vytvořen redakcí. Autorem článku je společnost Mountfield.

Je stejně důležitá jako ta jarní. Trávník má totiž za sebou náročnou sezónu, kdy byl vystaven velké zátěži v podobě řady tropických dní. Proto potřebuje řádně provzdušnit vertikutátorem. Podzimní vertikutace by se měla provádět pár dní po posledním sekání v momentě, kdy už tráva neroste. Většinou je to v říjnu. „Důležité je, aby se z trávníku vyčesala veškerá plsť a nečistoty. Nejhorší by bylo, když by vše přes zimu v trávníku hnilo,“ říká Jan Melena, odborník na vertikutátory ze společnosti Mountfield.

Investice do vertikutátoru nejsou nijak závratné. Elektrické stroje, které na menší až středně velké zahrady bohatě stačí, se dají pořídit za už něco málo přes 2000 korun. A budou vám spolehlivě sloužit několik let.

Elektrický vertikutátor LEVITA se šířkou záběru 32 cm. Má dva vyměnitelné válce s 16 noži a 20 pružinami.

FOTO: Levita

Vertikutátorem se neupravuje půda jako taková, ale travní povrch. Proto se nože vertikutátoru nastavují tak, aby se půdy jen lehce dotýkaly. Nařežou travní drny, trávník provzdušňují a zpřístupňují živinám a vláze. Pružiny pak všechny nečistoty v podobě mechů a travní plsti vyhrabou.

Nejrozšířenějšími vertikutátory jsou elektrické a benzinové stroje. Všeobecně platí, že na menší a méně členité pozemky s dobrou dostupností elektřiny je vhodný elektrický vertikutátor, na větší plochy je lepším pomocníkem benzinový model. „Elektrické vertikutátory jsou lehčí, tišší, méně náročné na údržbu a vhodné i pro ženy. Benzinové stroje mají silnější motory i větší záběr. Jsou tudíž vhodné pro vertikutaci velkých i členitých ploch,“ říká Jan Melena.

Silný benzinový vertikutátor od německého výrobce Wolf-Garten s motorem Briggs & Stratton o výkonu 2,4 kW.

FOTO: Mountfield

Pamatujte na to, že po vertikutaci je vhodné trávník ještě pohnojit, aby měl v zimě dostatek živin. Ideální volbou je specializované podzimní trávníkové hnojivo se zvýšeným obsahem draslíku a upraveným poměrem živin.

Když budete vertikutaci provádět dvakrát ročně, odměna v podobě hustého a sytě zeleného trávníku se dostaví brzy.