Majitelé ve svém domě ctí atmosféru 20. let

Do lokality se zamilovali. Je tu klid, krásná příroda a samotná městská část Prahy nabízí úžasné sportovní vyžití, kulturní i sociální zázemí.

Přestože šlo o starý dům, byl ve slušném stavu a nemuseli se pouštět do náročných stavebních úprav. Fasádu domu stejně jako dřevěná okna a původní dispozici domu ponechali. Čeká je pravděpodobně jen renovace střechy.

Materiály a prvky v domě, které mají svoji hodnotu, majitelé moudře ponechali, případně citlivě repasovali. Zachovali třeba původní dveře a zárubně, kliky a další drobné detaily, které nesou ducha a atmosféru 20. let a k domu jednoznačně patří.

Velkou knihovnu vyrobenou na míru si přál přítel Vojta, který miluje knihy, a jednotlivé police jsou přehledně rozdělené podle žánru do určitých sekcí.

„Moje srdce táhne starobylá móda do 70. let, snažím se ji sbírat, upcyklovat, vzdělávat se v šití i v praxi, protože mě nebaví nakupovat oblečení v módních řetězcích,“ vysvětluje Veronika Matějková, která založila projekt s názvem Tvorbou.

Její velkou láskou je i vyhledávání a pořizování starších svatebních šatů, které pak upravuje. „Ačkoliv jsou to výrazně staré kousky, může je nevěsta nosit i dnes. Střihově jsou nadčasové a je to dobrá alternativa dnešní doby,“ vysvětluje Veronika.

„Mám už slušnou sbírku a plánuji otevřít malou půjčovnu vintage kousků. Určitě oslovím část žen, které si třeba rády půjčí 50 let staré šaty po našich babičkách, tetách,“ říká s úsměvem majitelka.

Veronika by ráda oslovila ženy, které ctí slow fashion, přemýšlejí v jejím duchu a nechtějí kupovat nové šaty. Naopak, rády si obléknou šaty s příběhem, duší…

Starší dům má svoji jedinečnou atmosféru, a to zejména v patře pod střechou. V prostoru jsou krásné dřevěné trámy, jež chtějí majitelé zachovat. Také plánují směrem do zahrady vybudovat vikýře, které pustí do prostoru více denního světla.