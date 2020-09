Majitelé se vyhnuli rutině, byt v panelovém domě proměnili ve venkovské bydlení

Když přišli Kateřina a Karel do svého bytu poprvé, byl ve vybydleném stavu. Měl hezkých 87 čtverečních metrů plochy uspořádané do tradiční dispozice 3+kk.

Byt nechali tedy rekonstruovat, přičemž největší stavební změnou, kterou budoucímu domovu dopřáli, bylo rozdělení koupelny a toalety do dvou samostatných místností. Ani jedna na tom netratila, protože bylo možné k prostoru původní koupelny přidat ještě chodbičku, která původně vedla z předsíně mezi koupelnou a obývacím pokojem rovnou do kuchyně. Nyní se jde do kuchyně přes obývací pokoj.